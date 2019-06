Cattivi odori: si va verso la soluzione. I nuovi interventi riducono i disagi

FOLLONICA – La situazione dei cattivi odori nel quartiere di Cassarello sta andando verso la soluzione. Con gli ultimi interventi messi a punto da Acquedotto del Fiora e Comune di Follonica i disagi causati dalla presenza dei miasmi, sopratutto nella zona sud della città, si sono ridotti soltanto a due fasce orarie e per pochi minuti.

I residenti continuano a chiedere una soluzione definitiva, ma in questi giorni, contattando la nostra redazione, ci hanno segnalato questa situazione.

I problemi sui cattivi odori rimangono in questo momento confinati alla sera: in questo momento infatti si registrano disagi alle 22,30 e alle 23,30. In queste due fasce orarie i miasmi durano per qualche minuto.