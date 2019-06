Bacci-Nocciolini, nel trofeo Bottegone è doppietta del Marathon Bike

GROSSETO – Doppio colpo del Marathon Bike al primo trofeo “Bottegone” con il primo posto di Francesco Bacci e il secondo di Adriano Nocciolini. La gara di ciclismo amatoriale, è andata in scena mercoledì scorso a Braccagni, organizzata dal Marathon Bike, Avis e Uisp Grosseto, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, e supportata dalla Banca Tema e Big Mat.

Come si diceva la squadra grossetana è stata dominatrice assoluta della manifestazione, culminata poi nella bella vittoria di Bacci. Il ragazzone di Sticciano Alto, quest’anno aveva raccolto due importanti titoli italiani di cronometro Uisp, ma tanti secondi posti, a partire dal trofeo “mbm” di inizio anno, al trofeo “Montemassi”, poi ancora una piazza d’onore al trofeo “Gualtiero Luzzetti” di Pasquetta, e per finire un secondo posto alla medio fondo di Castiglione Della Pescaia. Ma mai una vittoria assoluta, che è arrivata appunto ieri nell’”Inferno” dei 60 chilometri del tracciato pianeggiante con l’arrivo in salita posto a un chilometro da Montepescali del trofeo “Bottegone”.

Tutto questo sotto una temperatura surreale con quasi la metà dei corridori ritirati per colpa del gran caldo opprimente di questi giorni. Se Francesco Bacci è arrivato primo, Adriano Nocciolini secondo, è anche vero che il gran merito va alla squadra del Marathon Bike, a partire dal gran lavoro di Alessandro Guidotti, poi Giorgio Cosimi, Alessio Minelli, Raffaele Caselli e Gianluca Citerni che “chiudevano” tutti i tentativi di fuga sino all’ascesa finale di Montepescali. Poi entrava in scena il paracadutista del “Savoia Cavalleria” di Grosseto, che forzava subito l’andatura staccando a uno a uno tutti i corridori che erano rimasti in gara.

Solo il compagno di squadra Nocciolini riusciva a tenere il ritmo altissimo del vincitore, arrivandogli praticamente dietro di un paio di secondi. Al terzo posto il piemontese Amos Rosazza.Questi gli arrivati dal quarto al ventesimo: Vito Pio Amoroso, Lucio Secciani, Diego Giuntoli, Andrea Zullo, Maurizio Innocenti, Riccardo Cichignola, Gianni Bonamici, Michele Mario Nelli, Silvio Rinaldini, Gianluca Scafuro, Manuel Bassi, Fabio Alberi, Gianluca Colicci, Luca Barbieri e Giacomo Bischeri.