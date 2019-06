GAVORRANO – «Autobus vecchi, malandati e senza aria condizionata» È la situazione degli bus che sono costretti a prendere gli operai in viaggio per Piombino. «Prendo il pullman a Caldana, e mi porta a Bagno di Gavorrano o a Scarlino, a seconda degli orari, da qui cambio e ne prendo un’altro, per Piombino». A quel punto quei mezzi proseguono la loro corsa verso Massa Marittima.

«Ebbene, in questo momento ci sono 42 gradi; non si respira. Si tratta di mezzi vecchi, del 1999, senza cinture di sicurezza, con il motore dentro. Si muore di caldo». Una situazione insostenibile raccontano alcuni operai «È vergognoso che si paghi un biglietto a Tiemme per un servizio di questo genere. Hanno mai provato a salirci loro, alle 13 o alle 14 del pomeriggio? L’aria e irrespirabile e il caldo opprimente».