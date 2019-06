Volano Panetteria e Veterani, primo hurrà per il Braciere

GROSSETO – Volano la Panetteria Maremma ed i Veterani Sportivi, mentre il ristorante Il Braciere ottiene la prima vittoria. Terza gara del Mundialito di calcio a 7 Csen ricca di reti. La Panetteria Maremma supera 6-2 La Stecca grazie all’ennesima doppietta di Siveri, seguito da Cinelli, Chirico, Seggiani e Gigli. Inutile la doppietta di Cuneo per La Stecca, che resta ultima in classifica. Vittoria anche per il Finanzia e Friends che supera 4-3 il Bar Porta Vecchia grazie a quattro reti dei suoi “mancini” Rossi, Manuel Ottobrino e Consonni. Primo squillo del ristorante Il Braciere che stende 3-2 La Macrilela con i gol di Letteri, Cannatella e Galeotti. Goleada dei Veterani Sportivi, trascinati dalle triplette di Spampani e Angeli, che hanno surclassato il malcapitato Panificio Arzilli per 7-2. Classifica: Panetteria Maremma 9, Veterani Sportivi 7, La Macrilela 6, Il Braciere 5, Finanzia e Friends 4, Panificio Arzilli, Bar Porta Vecchia, La Stecca 0.

3-4

BAR PORTA VECCHIA: Khribech, Chessa, Contri, Musilli, Silvestre, Blanchi, Bagnoli, Zerbini.

FINANZIA E FRIENDS: Marzocchi, Ferrante, Ottobrino M., Consonni, Niccolini, Rossi, Mazzella, Orusei, Guazzini.

Marcatori: 2 Khribech, Contri; 2 Ottobrino M., Consonni, Rossi.

6-2

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cipriani, Allegro, Siveri, Cinelli, Chirico, Seggiani, Bartoli, Gigli.

LA STECCA: Ottaviani G. Ottaviani R., Biagetti, Cantalino P., Borscia, Cantalino R., Cuneo, Bocchi, Deiana.

Marcatori: 2 Siveri, Cinelli, Chirico, Seggiani, Gigli; 2 Cuneo.

La Macrilela-Il Braciere 2-3

Marcatori: Galeotti, Cannatella, Letteri.

7-2

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Niccolai, Spampani, Nucci, Penco, Camilletti, Tinturini, Magadino, Angeli.

PANIFICIO ARZILLI: Pastorelli, Lozzi, Narducci, Notaro, Luci, Lato, Ottaviani M., Patrilli, Ottaviani G.

Marcatori: 3 Angeli, 3 Spampani, Magaddino; Patrilli, Narducci.