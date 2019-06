Va sull’argine a compare la droga ma la polizia lo ferma. Rischia il ritiro della patente

GROSSETO – Rischia di perdere la patente, l’uomo di 34 anni, italiano, fermato ieri sera nella zona di via De Barberi, all’altezza dell’argine dell’Ombrone. L’uomo alla vista della pattuglia della Polizia è apparso subito nervoso e insofferente, tanto da indurre gli agenti ad un controllo più approfondito.

Addosso aveva 3,6 grammi di hashish, che ha affermato di aver acquistato poco prima per circa 20 euro. L’uomo è stato segnalato in Prefettura come assuntore, e rischia il ritiro della patente di guida. La droga è stata sequestrata.