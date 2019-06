Tutti per Argentario Mare di Tutti

PORTO SANTO STEFANO – Nella splendida clubhouse con piscina e parco del “Il Carrubo”, nella parte alta di Porto Santo Stefano, il comandante Daniele Busetto li residente, insieme a Guido Loffredo presidente dell’ASD Argentario Master Sky and Sea hanno presentato martedì scorso la serata di beneficenza al King’s Club di sabato 13 luglio prossimo a favore dell’Associazione Argentario Senza Ostacoli, per continuare il programma di un mare senza differenze del famoso Promontorio. Erano presenti Il Sindaco di Monte Argentario Franco Borghini, l’Assessora al Turismo e Commercio Francesca Ballini e la Delegata per la scuola Brunella Loffredo e poi la Capogruppo opposizione Priscilla Schiano, titolari e rappresentanti dei Rotary Club locali, del Circolo Nautico e della Vela Argentario di Cala Galera, di Argentario Approdi, dell’ Associazione Marittimi Argentario, di Argentario Senza Ostacoli, del Kite della Toscana, dell’Associazione Marinai d’Italia di PSS, della compagnia teatrale santostefanese Li Bindoli, dell’Associazione Pescatori per caso, dei Nordic Walkers, dello Studio legale Salusti – Vitale di Roma, gli Armatori della barca Sventola più volte vincitrice di regate nel mare argentarino che alza a riva il guidone di ARTEMARE Club, una delle due Associazioni organizzatrici della manifestazione e tanti amici. Assenti giustificati lo YCSS e il CVC.

Nel corso dell’ ottimo buffet in giardino, preparato da Alessandro gestore della clubhouse, è stata ampiamente illustrata la serata del 13 luglio al King’s, uno dei locali d’intrattenimento serale più famosi al mondo, che prevede dalle 21 in poi l’omaggio a Brunero Galeotti per più di 40 anni suo gestore con musica video e più di 100 immagini di Reali e personaggi illustri che lo hanno frequentato, la performance del complesso The Scoop Jazz Band, gruppo di giornalisti e musicisti che propone un repertorio misto di successi jazz, classici blues e swing con Dino Pesole alla chitarra, editorialista del Sole24ore, Antonio Troise alle tastiere, editorialista di QN e al sax Romano Petruzzi, consulente del lavoro e Stefano Sofi già giornalista del Messaggero, voci di Donatella Cambuli e Massimo Leoni, giornalista di Skytg24, la sezione ritmica Antonello Mango al basso e Guido Cascone alla batteria, infine il sassofonista Sebastiano Forti e alla tromba Stefano Abitante. Negli intermezzi musica di un bravissimo DJ e breve esibizione del gruppo Amici di ballo di Bruna.

L’entrata è a offerta libera e l’intero incasso sarà devoluto all’Associazione Argentario Senza Ostacoli per continuare così il programma di fornitura alle varie spiagge del Promontorio delle sedie a sdraio per disabili e anziani blu e gialle JOB. Pertanto, si invitano tutti coloro che amano il mare senza differenze, le memorie dell’Argentario, la buina musica e il ballo e hanno buon cuore a partecipare numerosi e con generosità all’evento del 13 luglio al King’s di Cala Galera, per un sabato sera indimenticabile tutti insieme.