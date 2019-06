Somelier: nasce la Fisar Colline Maremmane. Rappresenta dieci Comuni. Venerdì la presentazione

MONTEMERANO – Nasce FISAR Colline Maremmane, la nuova delegazione di Sommelier in Maremma. La Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, voce prestigiosa e autorevole nel settore enoico italiano, e che opera sull’intero territorio nazionale dal 1972, ha finalmente una nuova delegazione anche nella provincia di Grosseto.

L’insediamento interessa 10 comuni della Maremma meridionale (Manciano, Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Magliano, Scansano, Pitigliano, Sorano, Semproniano e Roccalbegna) e proporrà ai propri soci e agli appassionati vari percorsi di formazione, professionali e completi, oltre che una serie di eventi e approfondimenti che abbracciano il mondo del vino in tutte le sue sfaccettature, dalla produzione alla degustazione, dal servizio all’abbinamento col cibo.

La nuova delegazione vanta ben 27 soci fondatori che hanno fortemente voluto e creduto alla nascita di questa associazione nella nostra zona e, grazie all’importante intervento di FISAR Delegazione di Civitavecchia e Costa Etrusco-Romana, sono stati formati 18 nuovi Sommelier già attivi su territorio locale.

Per celebrare la nascita di FISAR Colline Maremmane è prevista una conferenza di presentazione alle ore 16:30 del 28 Giugno 2019 presso L’ Accademia del Libro in via del Bivio a Montemerano.

I festeggiamenti proseguiranno a Montemerano con un rinfresco presso “Il Giardino di Caino” con la possibilità di visitare la celebre cantina del ristorante, e culmineranno nella splendida cornice di piazza del Castello con una cena di gala a cura di Giancarlo Francia della Fattoria Le Spighe, durante la quale saranno consegnati i Tastevin ai nuovi Sommelier. L’evento è patrocinato dal comune di Manciano.