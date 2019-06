Sindaci a Saturnia: «La promozione turistica si fa assieme». Nasce la scuola d’alta formazione per l’ospitalità

SATURNIA – I sindaci di sei comuni si sono incontrati ieri a Saturnia con la direzione delle Terme. Si tratta dei primi cittadini di Manciano, Scansano, Pitigliano, Semproniano, Magliano, Capalbio. L’idea è quella di una sinergia unendo le forze per la promozione e la valorizzazione dei comuni come fossero un’unica destinazione e un prodotto turistico omogeneo. «L’obiettivo – afferma la nota – è quello di mettere in campo, nello sviluppo turistico, collaborazioni tra pubblico e privato sul modello della DMO (Destination Management Organitation) applicata sulle Dolomiti dai Comuni bellunesi per invertire il ciclo negativo delle presenze».

«Quello di oggi è un primo passo per costruire insieme un’offerta di destinazione di qualità ed un coordinamento dei servizi di promozione, commercializzazione e informazione da parte dei comuni. I sei comuni hanno registrato nel 2018 circa 500 mila presenze turistiche ufficiali: l’intento è quello di incrementare le presenze, nel prossimo triennio, del 20%».

Durante l’incontro Terme di Saturnia ha presentato alle amministrazioni «il piano di investimenti, tra cui nuove camere del Resort, il rinnovato club ed i lavori all’interno delle Terme che inizieranno a breve; inoltre è stata annunciata la creazione di una scuola di alta formazione legata all’ospitalità nel complesso ex Albergo Gorello e confermato che le Cascate del Mulino saranno sempre libere ma destinate ad essere un bene di tutti e non un bene di nessuno». Il presidente Massimo Caputi ha anche ricordato «il ruolo sociale delle Terme sul territorio non solo da un punto di vista occupazionale, ma anche di servizi medici specialistici e sanitari convenzionati facilmente fruibili dai cittadini maremmani. A quello di oggi, seguiranno nuovi incontri per la creazione di un tavolo di lavoro condiviso e per la concretizzazione delle idee discusse» (nella foto: Settimio Bianciardi – Sindaco di Capalbio, Mirco Morini – Sindaco di Manciano, Massimo Caputi – Presidente Terme di Saturnia, Giovanni Gentili – Sindaco di Pitigliano, Luciano Petrucci – Sindaco di Semproniano, Diego Cinelli – Sindaco di Magliano in Toscana, Francesco Marchi – Sindaco di Scansano).