Raccolta dei rifiuti e protocollo plastic-free: i balneari incontrano il Comune

GROSSETO – Un incontro per parlare di rifiuti e del protocollo della Regione sul tema plastic free. Lo ha organizzato la Fiba, il sindacato dei balneari della Confesercenti, attraverso il suo presidente Simone Guerrini. All’incontro, che si terrà alla sala comunale di Marina di Grosseto (in via Granducato di Toscana 11, ex via Piave), parteciperà l’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto Simona Petrucci.

L’assessore ha dato la propria disponibilità ad approfondire con la categoria il tema della raccolta dei rifiuti che interessa la imprese, e alla presenza dei cassonetti ma anche sulle iniziative in merito al protocollo della Regione Toscana, sul plastic free su cui il Comune sta lavorando con una bozza di ordinanza.

L’incontro si terrà venerdì 28 giugno a partire dalle 9.30 ed è aperto a tutti.