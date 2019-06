«Prepariamo il programma per il 2021» Forza Italia incontra i cittadini. Le prime idee

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Il coordinamento comunale di Forza Italia di Castiglione della Pescaia sta pensando al 2021. Abbiamo iniziato ascoltando la cittadinanza sia fisicamente che virtualmente – tramite i social» afferma il partito. «Non è nostra intenzione ridursi a stilare un programma elettorale all’ultimo momento, ma anzi riteniamo sia fondamentale muoversi d’anticipo per avere tutto il tempo necessario di modificare, e quindi migliorare, i contenuti del programma».

«Non vogliamo improntarlo come un libro dei sogni: in un momento storico così critico siamo ben consapevoli che le amministrazioni hanno sempre meno risorse a disposizione e le uniche strade percorribili sono i finanziamenti provenienti dall’Unione Europea, dalla Regione ed eventualmente dai privati. Vogliamo essere chiari e trasparenti, nel pieno rispetto dei cittadini, i quali verranno informati di tutti i dettagli circa le realizzazioni dei progetti».

«Ci sono giunte numerosissime richieste ed abbiamo riscontrato molti punti comuni che stanno a cuore a numerosi cittadini. Ad esempio: l’area sgambamento per cani (con tanto di servizi igienici, di vegetazione e di un piccolo bar dove una persona può rilassarsi mentre aspetta che il proprio cane si svaghi); il problema della navigabilità al porto (risolvibile grazie all’utilizzo di una draga di ultima generazione); il cimitero nuovo; il costante controllo del territorio senza che il cittadino si senta obbligato a segnalare il problema (anche il consigliere non eletto deve partecipare alla vita del Comune); il problema demografico; il turismo; la piscina. Sono molti i temi che abbiamo iniziato ad affrontare – conclude Forza Italia -. Strada facendo le illustreremo tramite stampa e social. Come detto precedentemente: dove necessitano modifiche, le faremo insieme».