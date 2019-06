Paolini tra i migliori cinque nel Rally Alta Val di Cecina

MONTIERI – Cambiano le condizioni del fondo, ma il risultato no: replicando il piazzamento del piovoso Valdinievole, Francesco Paolini ha ottenuto il quinto posto assoluto al 41° Rally Alta Val di Cecina, disputatosi nel weekend, sotto il primo sole estivo, e soprattutto è giunto l’ennesimo primato nella classifica riservata alle vetture due ruote motrici.

Il pilota di Montieri, che insieme all’amico Marco Nesti è tornato ai comandi della Renault Clio R3C preparata da Smd Racing, ha così ottenuto lo stesso risultato (“top five” assoluta e miglior performance nel due ruote motrici) colto un mese fa al “Valdinievole”, gara di casa della Jolly Racing Team, scuderia di cui Paolini e Nesti sono fieri portacolori.

Paolini si è issato fin dal via in vetta alla classifica riservata alle “tuttoavanti”, mantenendo con decisione il primato e la quinta posizione assoluta, aumentando mano a mano il ritmo, e con la vettura francese ha così allungato la personale sequenza di risultati positivi, iniziata a fine 2018 con la vittoria assoluta al “Fettunta”, ed incamerato un’altra soddisfazione nel “rally della geotermia”, dove nelle passate partecipazioni è sempre stato protagonista.

“Siamo proprio felici del nostro weekend – afferma il pilota – Abbiamo ottenuto il massimo, il nostro obiettivo era questo e lo abbiamo centrato in pieno. Stare davanti alle vetture a quattro ruote motrici era impensabile, ma il risultato colto è il miglior ringraziamento per il team Smd Racing, anche questa volta dimostratosi estremamente professionale. Il mio navigatore, ed amico, Marco Nesti è stato come sempre perfetto, ed i meriti di ciò che ottengo vanno divisi equamente con lui. Grazie anche alla Jolly Racing Team ed a mio fratello Andrea, sempre presente pur non essendo in auto con me. Prossimi appuntamenti? Vediamo cosa si riesce a fare…vorrei tornare al volante prima del rally di casa, il Trofeo Maremma ad ottobre: sarà difficile, ma ci proverò”.