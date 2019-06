Minucci: «Ancora manca l’autorizzazione per lo scavo della foce dell’Albegna. Siamo preoccupati»

ORBETELLO – Si dice preoccupato, l’assessore del comune di Orbetello Luca Minucci. Preoccupato «per il protrarsi dei tempi di autorizzazione, da rilasciare per poter permettere ai diportisti della foce del fiume Albegna di effettuare l’escavazione».

«La nostra amministrazione è al fianco degli operatori nei fatti – prosegue Minucci -, il lavoro del consigliere delegato Poccia ne è la dimostrazione, ma il rallentamento di questa procedura ministeriale sta creando un danno forte, non solo agli operatori ma anche e sopratutto al nostro territorio ed a quanto gravita intorno al settore. Ci siamo posti dal primo momento come tramite con gli altri enti, per favorire i rapporti e cercare di velocizzare il procedimento, ma purtroppo, ad oggi, ancora l’iter, del quale il Comune non è attore, non si è concluso».

«Il Consigliere Berardi ha più volto interpellato il Ministero per chiedere sviluppi veloci, lo farà ancora sino all’arrivo dell’autorizzazione. Chiediamo ancora, anche pubblicamente, che le risposte arrivino presto, così finalmente residenti e turisti potranno finalmente godere del nostro splendido mare. Se così non fosse siamo pronti ad intraprendere forti iniziative».