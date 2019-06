Maggioranza: «Avanzo milionario per il consuntivo 2018. Sanati errori della precedente amministrazione»

ORBETELLO – Approvato in Consiglio comunale a Orbetello il consuntivo 2018. A comunicarlo la lista Patto per il futuro che prosegue «I conti sono perfettamente in ordine e c’è un bell’avanzo milionario da utilizzare per nuove ed importanti opere pubbliche. Le Cassandre dell’opposizione che ormai da tre anni gridano al cielo ancora una volta sono rimaste al palo».

«Siamo molto soddisfatti di questo risultato – prosegue la maggioranza -. Dopo aver infatti sanato gli errori 2015 e 2016 della precedente Amministrazione Paffetti, l’attuale Amministrazione comunale continua a sfornare risultati positivi e cantieri di opere pubbliche in tutto il territorio. Siamo soddisfatti anche per la risposta alla sanatoria che avevamo approvato alcuni mesi addietro. Nelle casse del comune entreranno circa 300 mila euro in più. Ci dispiace per l’opposizione Pd ormai schiacciata in un angolo che continua a dare i numeri a lotto. Loro quando amministravano erano abituati alle inutili chiacchiere e il vizio lo hanno ancora» conclude Patto per il futuro.