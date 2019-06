STICCIANO SCALO – Nel contesto dell’annuale Memorial Alessio Cherubini, il torneo di calcio a 5 organizzato da Avis Sticciano giunto alla sua XIII edizione, si è tenuta un’amichevole tra due squadre femminili.

“Quest’anno – racconta Fabio Ginanneschi, volontario dell’Avis di Sticciano Scalo – durante il torneo abbiamo organizzato un’amichevole fra ragazze per promuovere l’integrazione delle donne negli sport da sempre visti come maschili, come il calcio, trasmettendo il messaggio che nello sport non ci sono discriminazioni. Solo il gioco di squadra è fondamentale, come lo è nella vita”.

“Lunedì sera – continua l’organizzatore – si è svolta questa partita amichevole alla pista di pattinaggio, alla quale hanno partecipato 18 ragazze sia di Sticciano che dei paesi limitrofi. Avis Plasma ha battuto Avis Sangue 6 a 4”.

La squadra Avis Plasma era composta da Benedetta Balli, Cecilia Brizzi, Martina Cortecci, Alessandra Falcini, Elena Morandi, Amalia Papara, Martina Parronchi e Cinzia Pinna. Della squadra Avis Sangue, invece, facevano parte Francesca Antichi, Katiuscia Biliotti, Edi Catoni, Roberta Gori, Aurora Montefalchesi, Michela Stingone, Beatrice Ulivelli e Elena Vannuccini.

“È stata una bellissima serata – conclude Fabio Ginanneschi – con tanto pubblico e con tante risate, dove ha trionfato l’amicizia e lo sport. L’evento è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione del Comune di Roccastrada con i consiglieri Leandro Stacchini e Elena Menghini”.