Lavoro: la Misericordia cerca un autista soccorritore

MANCIANO – La Misericordia di Manciano cerca un autista soccorritore da assumere. La persona deve essere inoccupata o disoccupata, e deve avere almeno 21 anni, oltre ad essere in possesso della patente B e dell’attestato di soccorritore di livello avanzato. Il contratto sarà per un periodo di due mesi. La domanda, corredata di curriculum vitae, dovrà essere presentata entro le 17 del 5 luglio agli uffici della segreteria in via Ricasoli 19. Per info telefonare alla Misericordia al numero 0564.629751.