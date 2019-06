La panchina rosa arriva in Maremma: un simbolo per diffondere la cultura della prevenzione

GAVORRANO – Venerdì 28 giugno alle 18, inaugurazione della panchina rosa di Annastaccatolisa alla Miniera Ravi Marchi a Gavorranno alla presenza delle autorità locali e di alcuni rappresentanti dell’associazione. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Gavorrano in collaborazione con le associazioni Annastaccatolisa di Montecatini Terme e Aru Ravi Unita di Gavorrano, ha l’obiettivo di sensibilizzare e diffondere la cultura della prevenzione e ricordare che ogni giorno è importante per prendersi cura della propria salute.

L’iniziativa di collocare una panchina rosa in città nasce dal progetto “la rete delle panchine rosa” promosso dall’associazione Annastaccatolisa onlus, che si occupa di raccogliere fondi per istituire borse di studio per la ricerca sul carcinoma mammario triplo negativo, per il quale ancora non si dispone di terapie mirate ed efficaci.

Il Comune di Gavorrano ha accolto con piacere l’idea progettuale e ha deciso di organizzare la cerimonia d’inaugurazione in occasione della presentazione della commissione Pari opportunità per porre maggiore attenzione a un tema di grande valore sociale.

La prima panchina rosa è stata collocata in un giardino pubblico del Comune di Montecatini Terme, sede dell’associazione Annastaccatolisa, la seconda nel Comune di Prato, la terza e la quarta a Borgo a Buggiano, la quinta a Larciano.