Invasione di farfalle: troppe falene che svolazzano anche di giorno

GROSSETO – Farfalle, anzi, più propriamente falene. Tante, tantissime. Da giorni è facile veder svolazzare in giro farfalle notturne anche di giorno. Tante e un po’ “sfasate” tanto che capita che vengano a sbatterci addosso, come avessero perso la “bussola”.

Un fenomeno strano che però, cercando su internet, sembra non riguardare solo la Maremma. Sembra che dipenda dal fatto che, forse per le condizioni climatiche dei mesi scorsi, ma anche dalla mancanza di predatori (gli uccelli insettivori) il numero sia più alto del normale tanto da influire sul loro comportamento. Insomma le cavità degli alberi che sono il loro nido sarebbero già occupati da altri animali e questo li porterebbe a svolazzare in giro non sapendo dove rifugiarsi (foto presa da Fb).