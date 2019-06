GROSSETO – È una nuova community, ma a differenza di tante altre esperienze presenti in rete, “We Are IgersMaremma” ha come obiettivo non soltanto la presenza sui social, ma iniziative legate al territorio che diano la possibilità alle persone di incontrarsi e confrontarsi. In questo caso l’idea è proprio questa: avere in comune la passione della fotografia e della comunicazione digitale, ma vivere esperienze dirette condividendo “dal vivo” momenti e attività.

La presentazione ufficiale di “We Are IgersMaremma” c’è stata domenica scorsa a Grosseto. Un aperitivo in centro al Garden del Bistrot degli Artisti per un brindisi speciale. L’evento di lancio del nuovo progetto, ideato da Chiara Beni, Elisa Orlando e Giuseppe Orfino, era dedicato al vino e in particolare alle “bollicine” e alla “sciabolata”.

di 3 Galleria fotografica We are Igers Maremma - presentazione





Un evento che ha visto la partecipazione di tanti protagonisti del mondo digitale della nostra provincia e non solo. «All’iniziativa di domenica – ha spiegato il direttore Daniele Reali – eravamo presenti anche noi de IlGiunco.net. Abbiamo seguito l’evento sui nostri canali social e abbiamo accolto con favore la nascita di questo nuovo progetto perché, come orami accade da tempo, siamo sempre attenti a tutti i fenomeni che puntano sull’innovazione e sulla cultura digitale che anche in una piccola provincia come la nostra ha delle eccellenze da valorizzare».

La nuova community ha già in programma nuove iniziative dopo il debutto di domenica scorsa. I prossimi appuntamenti saranno ad agosto e settembre. Ma ancora le location dei due eventi rimangono “top secret”. Non rimane che seguire attentamente i canali social di “We Are IgersMaremma”:

• su instagram @weareigersmaremma (www.instagram.com/weareigersmaremma/)

• su facebook: www.facebook.com/WeareIgersMaremma/

• hashtag: #weareigersmaremma