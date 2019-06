Una notte di corsa per solidarietà in Laguna con la Orbetello Night Run

ORBETELLO – Venerdì 28 giugno si corre la Orbetello Night Run, giunta alla decima edizione, valida anche come nona corsa del cuore.

Nata nel 2010, organizzata dal Gs Reale Stato dei Presidi in collaborazione con la lega atletica Uisp, si corre per 6,5 chilometri (quattro giri) per le vie storiche di Orbetello. Jacopo Boscarini l’ha già vinta 5 volte, come la moglie Katerina Stankiewicz.

L’intero ricavato della manifestazione sarà utilizzato per il sostegno della pratica sportiva tra tutti i diversamente abili desiderosi di fare sport.

Ritrovo dalle 19 in piazza Giovanni Paolo II, con partenza alle 21 da Piazza Eroe dei Due Mondi. Iscrizioni fino a un quarto d’ora prima del via o sul sito https://www.ipresidi.it/.