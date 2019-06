“Saints, miracles and the imagine”: presentazione del libro sull’arte rinascimentale in Maremma

GAVORRANO – “Saints, miracles and the imagine” è il titolo del libro che verrà presentato sabato alla biblioteca di Gavorrano. Il volume storico, a cura delle ricercatrici Sandra Cardarelli e Laura Fenelli, edito da Brepols Publishers, è in lingua inglese e analizza la produzione artistica e la venerazione delle immagini miracolose e dei santi patroni e taumaturghe del ‘400.

Un capitolo del libro è dedicato a una tavola devozionale che fu commissionata dal Comune di Gavorrano e realizzata dal maestro Matteo di Giovanni nel 1486, attualmente ospitata nella Pinacoteca civica di Siena. Un dettaglio dell’opera è riprodotta anche sulla copertina del volume.

L’autrice, Sandra Cardarelli, che sarà presente sabato pomeriggio in biblioteca, è una storica dell’arte specialista nell’arte tardo medioevale e del rinascimento ed è ricercatrice all’università di Aberdeen, in Gran Bretagna. Dopo la laurea a Torino e un master post-laurea all’università di Aberdeen si è specializzata con un dottorato di ricerca sulle opere quattrocentesche nella diocesi di Grosseto finanziato dall’Arts and Humanities Research Council.

La presentazione del libro, che si concluderà con un cocktail-aperitivo, è in programma per sabato 29 giugno alle ore 17:30 presso la biblioteca di Gavorrano. Interverranno il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi, il professore universitario Paolo Poccetti e l’autrice. L’iniziativa è a cura dello storico gavorranese Piero Simonetti.