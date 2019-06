Open day all’asilo nido per far conoscere la struttura ai genitori

CAMPAGNATICO – Un’intera giornata per permettere ai genitori di visitare la struttura, confrontarsi con il personale e conoscere il piano educativo: sono questi gli obiettivi dell’open day dell’asilo nido Semaforo Blu di Campagnatico, gestito dalla cooperativa Uscita di Sicurezza per conto dell’amministrazione comunale, in programma per mercoledì 26 giugno. Le porte dell’asilo, infatti, saranno aperte dalle 8.30 alle 16.30 per permettere ai famigliari interessati di conoscere la struttura.

Sono infatti aperte le iscrizioni alla strutture e ci sarà tempo fino a fine mese per presentare domanda, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Campagnatico. Il Semaforo Blu può ospitare fino 18 bambini dagli 0 ai 3 anni. Si trova in via Roma 6 a Campagnatico. Per informazioni: 335 7971570