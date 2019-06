Oggi l’autopsia sul copro di Dimitri Antongini, il giovane trovato morto in un campo

GROSSETO – Non ci sarebbero i segni di una morte violenta sul corpo di Dimitri Antongini, il giovane orbetellano di 27 anni trovato morto il 19 giugno sulla panoramica di Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario. Ad accertarlo i medici di medicina legale di Siena. I dottori oggi hanno eseguito l’autopsia sul corpo del ragazzo.

L’esame autoptico ha dato esito negativo. Il ragazzo sarebbe dunque morto per un malore, da capire se questo malore sia stato provocato o meno da cause naturali o da qualche fattore esterno. Il ragazzo era scomparso da qualche giorno quando è stato ritrovato il suo corpo già in stato di decomposizione. Sono tutt’ora in corso le indagini dei Carabinieri del comando provinciale di Grosseto e della compagnia di Orbetello.