Mittica: «70mila euro alla Società Canottieri Orbetello per le imbarcazioni da competizione»

ORBETELLO – “Nel piano di rinnovo del parco barche da competizione, deciso a favore della Società Canottieri Orbetello, abbiamo stanziato 15 mila euro che saranno in approvazione di giunta in settimana per l’acquisto della seconda imbarcazione da competizione e che si unirà alla prima su un investimento di 20 mila euro dell’anno passato” scrive, in una nota, Matteo Mittica, capogruppo di maggioranza con delega allo sport.

“Ogni anno – continua il consigliere – acquisteremo una imbarcazione fino a un investimento totale di 70 mila euro nel 2021, che costituisce un riconoscimento concreto da parte della nostra amministrazione a una realtà sportiva come la SCO, che ha scritto pagine di storia sportiva proiettando ancora oggi Orbetello in Italia e nel mondo. È una scelta ben precisa, investire nelle società sportive orbetellane, che davvero si posizionano nelle loro discipline a livelli altissimi nel panorama nazionale e internazionale e che, purtroppo, in passato non hanno goduto dell’attenzione che meritano. Credere nelle società sportive significa credere nella crescita del nostro paese”.