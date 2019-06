Incidente in città: donna cade di bici. È grave

GROSSETO – Incidente questa mattina in piazza Volturno a Grosseto. Una donna di 47 anni, in sella alla propria bici è caduta a terra, riportando ferite serie al livello del torace, con pneumotorace. Non è chiaro cosa sia successo. La donna ha raccontato di essere urtata ma nessuno dei presenti, tra coloro che hanno soccorso la donna, avrebbe visto nulla. La donna è stata trasferita in codice 3 (i codici sono quattro: il primo in caso di lesioni poco gravi e il quarto in caso di decesso del ferito) all’ospedale Misericordia di Grosseto. Al momento è stata drenata ed è stabile.