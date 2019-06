Il Gavorrano ha scelto il portiere: Wroblewski difenderà i pali

GAVORRANO – Nuovo innesto per il Gavorrano. La società rossoblù comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Tomasz Wroblewski, classe 1999, portiere, proveniente dalla Pianese.

Vincitore del campionato di quest’anno, titolare della maglia amiatina nelle ultime due stagioni (ha collezionato complessivamente 61 presenze), giunge in rossoblù per ripetere i successi ottenuti con gli amici di Piancastagnaio. Il neorossoblù è cresciuto con il Legia Varsavia, dove ha disputato anche il campionato under 19. Nel 2014 ha indossato la maglia della Polonia under 16 nella gara contro la Svizzera. A Tomasz il più grande in bocca al lupo per l’inizio dell’avventura in maglia rossoblù.