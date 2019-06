Francesco Palermo è sempre ironman: altra impresa in Danimarca

GROSSETO – Al campionato europeo di triathlon 70.3 del circuito Ironman jn Danimarca la scorsa settimana era presente Francesco Palermo forte atleta della società Sbr3 ormai veterano in queste dure competizioni dove fisico, mente e tenacia vanno di pari passo.

La partecipatissima gara con oltre 3000 partenti provenienti da tutta Europa ha visto la frazione iniziale di nuoto sulla distanza di 1900 metri nel bacino della città di Helsingor, successivamente gli atleti inforcavano la bicicletta e dopo un percorso vallonato di 90 chilometri terminavano le loro fatiche con l’ultima frazione podistica di 21 chilometri. Francesco Palermo dopo una frazione di nuoto interlocutoria nuotata in 29 minuti, saliva in bicicletta riuscendo lentamente a migliorare la sua posizione in classifica.

“ Mi sentivo bene”, dirà al termina della gara. “Avevo le gambe fresche e ho cominciato a spingere sfiorando alla fine della frazione i 37 chilometri orari di media – prosegue – Nella frazione di corsa ho continuato ad insistere nella mia progressione chiudendo i 21 chilometri in un’ora e 29 minuti”.

Il tempo finale di 4 ore, 34 minuti e 43 secondi, lo colloca in quarta posizione su 104 partenti della categoria M55 a pochi centesimi (centesimi,) dal terzo e una manciata di secondi dalla medaglia d’argento.

Poteva essere un risultato migliore,ma Francesco Palermo dopo il terzo posto ai campionati italiani di 70.30, non si è scoraggiato ed è pronto,più agguerito che mai, alla volta del campionato mondiale 70.3 che quest’anno si disputerà nel mese di settembre a Nizza in un percorso adatto alle caratteristiche del nostro atleta maremmano.