Festa di Sole: la cena di domenica 30 giugno è “sold out”. Ecco tutto il programma dei tre giorni

GROSSETO – “Grazie a tutti, anche quest’anno la risposta al nostro invito è stata bellissima e a pochi giorni dalla Festa siamo già al completo con le prenotazioni per la serata degli ‘Chef in Cava’. Abbiamo fatto il possibile per accettare tutte le prenotazioni ma siamo arrivati al numero massimo! Per ogni informazione chiamate il numero 3347343179”. Così Leonardo Marras e Isabella Sichi, annunciando il sold out della cena di solidarietà della Festa di Sole.

Ricordiamo tutti gli appuntamenti della Festa di Sole:

SABATO 29 GIUGNO – Bimbi in Cava

Dalle 17 laboratori creativi e tanti giochi con gli animatori

alle 18.30 spettacolo di Mago Pistacchio magia comica per Cuoricina Animazione

alle 21.00 spettacolo di Mago Pablo spettacolo di illusionismo per Cuoricina Animazione

a seguire spettacolo del giovane illusionista della mente Christopher Castellini. La cena, così come l’ingresso alla Cava, saranno liberi e gratuito per tutti i bambini.

E tra un’attività e l’altra, per i bimbi ci sarà anche una cena appetitosa a base di: pasta al pomodoro, patatine fritte e pane e Nutella. La cena, così come l’ingresso alla Cava, sono liberi e gratuiti. I genitori, se lo vorranno, potranno invece mangiare al punto ristoro della Cava.

Alla giornata parteciperà anche la Zia Caterina!

DOMENICA 30 GIUGNO – Chef in Cava (SOLD OUT)

LUNEDÌ 1 LUGLIO – Cristicchi nel Sole

Parole, canzoni e musica di Simone Cristicchi per Maria Sole. Ad accompagnare Cristicchi, il Coro dei minatori di Santa Fiora.

Evento aperto a tutti, contributo ad offerta a partire da 10 euro.