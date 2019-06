Dall’Empoli arriva un rinforzo per il centrocampo del Grosseto

GROSSETO – Altro colpo in entrata per l’Unione sportiva Grosseto. Dalla Primavera dell’Empoli arriva il centrocampista Samule Viligiardi, classe 2000, che ha disputato con la compagine azzurra 16 presenze nello scorso campionato partecipando anche al Torneo di Viareggio.

“E’ un ragazzo dalle discrete qualità – spiega il mister Lamberto Magrini – che abbiamo seguito lo scorso anno e che siamo sicuri potrà darci una grande mano nel prossimo campionato di serie D. Si tratta di un mediano che può giocare anche come mezz’ala nel 4-3-1-2”. Nel prossimo campionato, infatti, il regolamento per l’impiego dei giovani calciatori parla chiaro: il Grosseto dovrà schierare un classe 1999, due classe 2000 e un classe 2001. “Stiamo seguendo diversi giovani – conclude Magrini – per poter avere più alternative e far bene anche in una categoria difficile come la serie D”.

Tra i giovani seguiti dal Grosseto ci sono anche il trequartista Frosinini, sempre classe 2000, aggregato nel finale dello scorso campionato alla squadra, e il centrocampista Alessandro Sersanti, grossetano classe 2002, che lo scorso anno è stato aggregato al Siena.