GROSSETO – Cinque incidenti in poche ore, tre dei quali sulla strada verso il mare. È stata una mattinata da bollino rosso quella di domenica per motociclisti e automobilisti diretti verso il mare. Nel giro di poche ore si sono succeduti vari incidenti, più o meno gravi. Tre, tra cui i più gravi, hanno coinvolto mezzi a due ruote, scooter o moto. La mattinata è iniziata con un incidente sulla strada delle collacchie, in cui è rimasto ferito un uomo di 39 anni.

Dopo poco un secondo incidente è avvenuto nella zona dell’uliveto a Grosseto. A restare ferito un padre con il figlioletto di nove anni. I due erano in sella alla moto quando l’uomo si è sentito male finendo rovinosamente a terra. Altro incidente, meno grave, alla rotonda di Marina di Grosseto, tra una moto e una bici.

Poco dopo le 14 un altro incidente, questa volta a Marina di Grosseto, tra un’auto e uno scooter con in sella padre e figlia. Entrambi feriti. L’uomo in maniera grave. E infine un ultimo incidente, questa volta però nel comune di Castiglione della Pescaia, dove dopo lo scontro tra due auto una si è ribaltata.