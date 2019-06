Blitz anti-abusivi: fermati prima di arrivare in spiaggia. Avevano scarpe e merce contraffatta

FOLLONICA – Sono andati a prenderli lì dove passano ogni giorno prima di arrivare in spiaggia: dall’area dell’ex Ilva. Questa mattina agenti in borghese di Guardia di Finanza e Polizia municipale si sono appostati nella zona del Magma, in attesa degli ambulanti abusivi che, con i loro sacchi, si dirigono ogni mattina in spiaggia per vendere la propria merce. All’arrivo di due uomini è scattato il controllo.

I due avevano merce varia, tra cui scarpe contraffatte. Gli uomini del comandante della municipale Luciano Bartoli e del comandante della Finanza di Follonica Riccardo Fiore hanno fermato i due uomini, stranieri, di colore, e li hanno accompagnati in caserma per la denuncia. I due grossi sacchi sono stati sequestrati.