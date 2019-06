AtWork cerca-trova lavoro: ingegneri, programmatori informatici, oss, educatori, parrucchieri…

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net. L’invito è rivolto soprattutto a quelle aziende che, nonostante il momento difficile, cercano una figura professionale, un apprendista, ma anche quei privati che magari hanno bisogno di una baby-sitter, di una collaboratrice domestica o di un operaio stagionale per lavori anche a tempo determinato. Insomma, vogliamo, come sempre, offrire un servizio ai maremmani.

• Sono 129 i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego di Grosseto, Follonica, Manciano, Orbetello e Arcidosso:

analista programmatore (2), ingegnere elettronico (2), esperto commerciale (1), programmatore informatico (1), tecnico in computer grafica (1); elettrotecnico (1), tecnico isolamento termico fabbricati (1), tecnico di cantiere edile (1), chef (1), infermiere (1), educatore professionale (1), educatore professionale (1), agente di assicurazione (1), agente di commercio (2), addetto a funzioni di segreteria (1), coadiutore amministrativo (1), impiegato amministrativo (1), personale di segreteria addetto alle attività amministrative (1), addetto alle risorse umane (1), addetto allo sportello informazioni (1), addetto al ricevimento negli alberghi (1), receptionist (2), magazziniere consegnatario (1), addetto alla contabilità (2), commesso di negozio (3), aiuto commesso (2), ausiliario di vendita (1), commesso di banco (3), venditore a domicilio (1), operatore di telemarketing (1), aiuto cuoco di ristorante (6), cuoco di ristorante (2), cuoco pizzaiolo (1), cuoco capo partita (1), cuoco di albergo (1), preparatore di pizza al taglio (1), cameriere di albergo (1), aiuto cameriere ai piani (3), commis ai piani (1), maitre d’hotel (1), cameriere di bar (1), cameriere di ristorante (4), cameriere di sala (9), banconiere di bar (1), barista (7), barman (2), operatore sociosanitario (1), parrucchiere per signora (2), estetista (2), addetto all’assistenza di base (2), badante (3), addetto ai servizi di vigilanza privata (1), muratore in mattoni (1), carpentiere edile (1), operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia (2), aggiustatore meccanico (1), riparatore di autoveicoli (2), meccanico (1), elettromeccanico (1), montatore di isolatori (1), pastaio artigianale (1), casaro (1), falegname (1), autista di taxi, conduttore di automobili, furgoni e altri veicoli (1), conducente di furgone (1), autotrasportatore (1), conducente di autocarri (1), inserviente di cucina (1), lavapiatti (3), addetto alle pulizie di interni (7), addetto alle pulizie negli stabili (1), addetto alla raccolta dei rifiuti speciali (1), collaboratore domestico (1), bracciante agricolo (1), bracciante agricolo (3), addetto alla manutenzione del verde (1). Info e approfondimenti a questo LINK

• Assunzione di personale per 3 figure professionali: • Primo Sole Società Coop. by Sicurmaxi – Via Artigianato n° 233 – Zona Ind. 58022 – Follonica (GR) Assume a tempo indeterminato: manutentore antincendio, con attestato di addetto antincendio rischio elevato III° livello. Assume tirocinanti (magazzinieri) iscritti alle liste Garanzia Giovani del Centro per l’Impiego. Assume personale da formare come manutentore addetto antincendio di qualsiasi età lavorativa. Obbligo patente categoria B. per candidature: inviare curriculum vitae con foto all’indirizzo info@waterice.it alla cortese attenzione della signora Barbara.

• La birreria tedesca Bierstadel (ex Kulmbacher) di Grosseto assume personale. I titolari stanno cercando un cameriere o una cameriera per la sera. Chi volesse candidarsi può portare il proprio curriculum presso la birreria, dal martedì al venerdì, dalle 18.30 alle 19. Il Bierstadel si trova sulla strada della Trappola, in via Acquavinta a Grosseto, dopo il centro commerciale Aurelia Antica. Info a questo LINK.

• Ricerca di personale in corso per un’azienda che cerca un ingegnere strutturista, meglio se residente nella provincia di Grosseto. Il curriculum vitae deve essere inviato a: selezione@fidiasrl.it. Info a questo LINK

• Azienda seleziona personale tecnico da assumere a tempo indeterminato. La sede di lavoro è Isola del Giglio. I requisiti sono: conoscenza di Elettronica/Informatica; conoscenza di scripting mikrotik, conoscenza dei sistemi operativi di Mikrotik; conoscenza di sistemi di rete e radiotelecomunicazioni; conoscenza dei sistemi VmWare; conoscenza di sistemi operativi Linux; conoscenza di sistemi operativi Microsoft. Chi fosse interessato, può inviare il suo curriculum o contattare l’azienda all’indirizzo info@britelcom.it.

• Anima Vera società di Animazione & Eventi con sede a Castiglione della Pescaia , ricerca per la stagione estiva Estate 2019 i seguenti profili: N. 10 Coreografi & ballerini, N. 10 Cantanti, N. 10 Mini club e Junior club, N.10 Capo animatori, N. 10 Piano Bar , N. 10 Organizzatori di tornei, N., 10 Istruttori di Fitnes, N. 10 Dj/Tecnici suono. Invia il tuo Curriculum comprensivo di foto a: unodinoi@animavera.it e/o cesariocosi@animavera.it. Per qualsiasi info 3935973091 – 3313233293 – 0564071891.

• Salone parrucchiere-estetica di Grosseto presente da oltre 30 anni, seleziona parrucchiere esperto/a con cui ampliare il proprio obiettivo aziendale inviare curriculum a: andreaamerighimds@gmail.com citando rif. S1.

• Azienda operante a supporto cantieristico civile e navale, in forte crescita e sviluppo, seleziona professionista per l’ampliamento della propria clientela. Viene offerto portafoglio clienti, formazione adeguata e retribuzione ai livelli alti di mercato. L’offerta è destinata a una persona dinamica, con grandi ambizioni, in grado di intrattenere relazioni efficaci con la clientela delle province di ar-fi-gr-li Inviare curriculum a: andreaamerighimds@gmail.com citando RIF. T1.

• Follonica, trentennale azienda rappresentanza/assistenza settore ristorazione ad alto livello e trattamento acque seleziona tecnico installatore da inserire nel proprio organico con incarico alla installazione di apparati di prestigiosi marchi internazionali nel settore ristorazione/trattamento acque. La ricerca è rivolta a tutti coloro che credono nelle proprie capacità e desiderano mettersi in gioco per crescere professionalmente, sede azienda follonica. Si richiede: patente B capacità comunicativa/relazionale. età compresa fra i 27 e i 50 anni. Si offre: Formazione specifica Auto aziendale Rimborso spese Retribuzione adeguata agli obiettivi concordati. Costituiscono titoli preferenziali: esperienza nel settore alberghiero/ristorazione. Inviare curriculum a: andreaamerighimds@gmail.com specificando rif B2, tel 335.1497751.

• Grosseto, concessionaria marchio motociclistico seleziona operaio officina esperto auto e/o moto per l’inserimento nel proprio organico a tempo indeterminato, dopo adeguato periodo di prova, patente ab senza limiti. Costituiscono titoli preferenziali: conoscenze meccaniche ambito motociclistico, conoscenza lingua Inglese. Inviare curriculum a: andreaamerighimds@gmail.com citando rif C4.

• Azienda dell’Amiata grossetano selezione addetto Show Room mobili per l’inserimento nel proprio organico a tempo indeterminato, dopo adeguato periodo di prova, età max 45 anni. La figura ideale possiede capacità di comunicazione empatica e predisposizione alla relazione, oltre alle conoscenze di programmi di progettazione/arredamento Costituiscono titoli preferenziali: conoscenza lingua Inglese, residenza area Amiata. Inviare curriculum citando RIF V1 a: andreaamerighimds@gmail.com.

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi lavoro con il turismo. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it, referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Struttura extra alberghiera a Principina a Mare ricerca addetti alle pulizie con esperienza nel settore – pat b automuniti

Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca urgentemente un capo partita ai primi piatti con esperienza e un cameriere specializzato – orario solo serale – da giugno 2019 (10990-10991)

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca per luglio e agosto un cameriere di sala con minima esperienza – solo serale – pat b automunito (cod11006)

Struttura extra alberghiera a Orbetello ricerca una reception con esperienza in booking conoscenza lingua inglese e preferibile tedesca possibilità di contratto di 8 mesi pat b automunita no alloggio (cod 11019)

Struttura extra alberghiera a Castiglione della Pescaia ricerca una segretaria ricevimento e cassa con buona esperienza di marketing, social e promozione – stagione lunga – pat b automunita (cod 11022)

Struttura alberghiera nelle vicinanze di Castiglione ricerca un cameriere di sala per i weekeend di giugno poi luglio e agosto – solo la sera – pat b automuniti (cod,11056)

Struttura alberghiera a Magliano ricerca un lavapiatti e un aiuto cuoco – è rimasto un alloggio per 1 personale maschile – pat b automunito (cod 11031, 11032)

Struttura alberghiera a Marina di Grosseto ricerca un cuoco/a con esperienza (cod 11068)

Stabilimento balneare a Punta Ala ricerca un addetta pulizie dalle 7.30 alle 17 – pat b automunita – da luglio (cod 11096)

Stabilimento balneare a Principina a Mare ricerca per il giorno una lavapiatti con esperienza minima (cod 11095)

Pubblico esercizio all’Alberese ricerca una lavapiatti – orario solo serale ad eccezione di martedì e mercoledì che è spezzato – pat b automunito (cod 11087)

Struttura alberghiera a Castiglione della Pescaia ricerca un addetta market (cod 11088), uno chef de rang con lingua inglese e un commis di sala max 29 anni minima esperienza (cod 11088-11089-11093)

Ristorante a Magliano in Toscana ricerca un cameriere di sala – orario solo serale con alloggio (cod 11091)

Ristorante a Talamone ricerca con esperienza un capo partita agli antipasti con alloggio (cod 11092)

Struttura alberghiera a Marina di Grosseto ricerca due camerieri di sala anche minima esperienza uno solo serale e uno spezzato (cod 11094)

Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un cameriere/a per extra (cod 11095)

Villaggio nella zona di Orbetello ricerca un cameriere di sala con orario spezzato – pat b automunito – no alloggio (cod 11099).

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

ELETTRICISTA/ELETTROMECCANICO per azienda settore industriale. Si richiede diploma tecnico e competenza nel Cablaggio di Quadri elettrici bassa tensione, quadri elettrici media tensione, cabine e impianti industriali e /o fotovoltaici. Luogo di lavoro: Grosseto

Progettisti Elettrici e Meccanici junior da inserire in un percorso di crescita presso azienda settore elettrico industriale. Luogo di lavoro: Follonica.

IDRAULICI per azienda settore metalmeccanico. Si richiede competenza nell’ambito di Impianti idraulici industriali e Centrali Termiche, climatizzatori civili ed industriali. Luogo di Lavoro: Grosseto.

GASTRONOMO/A. per prestigiosa catena GDO selezioniamo addetti/e al banco gastronomia. Si richiede competenza ed abilità nella gestione e utilizzo di strumenti quali coltelli ed affettatrice e buona conoscenza dei prodotti da banco gastronomia. Orario part time con turno spezzato dal lunedì alla domenica con giorno di riposo a turnazione. Luogo di lavoro: Grosseto e Argentario.

MACELLAIO/A. Si richiede precedente esperienza nel settore della macelleria ed autonomia nella mansione. Orario Full time. Luogo di lavoro: Grosseto e zona Argentario.

CASSIERI/E E RIFORNIMENTO SCAFFALI. Per azienda settore GDO selezioniamo Addetti/e Cassa e rifornimento scaffali. Si richiede precedente esperienza nell’utilizzo della cassa touch screen e utilizzo del POS. Completano il profilo precisione, dinamismo, flessibilità agli orari di lavoro part time su turnazione. Luogo di lavoro: Grosseto e zona Argentario e Castiglione della Pescaia.

ADDETTI/E PESCHERIA E REPARTO ORTOFRUTTA. Per azienda settore GDO selezioniamo personale per i reparti indicati e con esperienza minima nel settore. Zona di lavoro: Grosseto e zona Argentario.

CAMERIERE/A AI PIANI. Per prestigiosa struttura alberghiera selezioniamo personale per pulizie ai piani. Si richiede breve esperienza nelle pulizie di agriturismo, bungalow, uffici in genere. Si richiede conoscenza dei prodotti di pulizia e precisione. Orario di lavoro Part time mattutino e pomeridiano. Luogo di lavoro: Manciano.

INGEGNERE MECCANICO. Per importante azienda settore chimico selezioniamo un ingegnere meccanico da inserire nel reparto della manutenzione pianificata per gestione dei contatti con le squadre di lavoro e con le aziende appaltatrici; si richiede conoscenza del disegno meccanico, Autocad, Solidworks e programmi specifici per disegno in 2D e 3D. Ottima conoscenza della lingua Inglese. Si richiede disponibilità a trasferte estere. Luogo di lavoro: Follonica.

INGEGNERE INFORMATICO per azienda cliente. Si richiede Laurea in Ingegneria Informatica e pregressa esperienza anche di tirocinio nella programmazione e nella gestione di reti informatiche aziendali. Luogo di lavoro. Provincia di Grosseto e zona Amiata.

COMMIS DI SALA E AIUTO CUCINA per prestigiosa struttura alberghiera. I/le candidati/e ideali hanno il diploma di alberghiero e/o equipollenti. Hanno precedentemente svolto mansioni di accoglienza clienti, preparazione tavoli, mise en place, e riordino sala. Luogo di lavoro: Grosseto.

ADDETTI/E AL BAR e Cucina per azienda GDO. Si richiede diploma di scuola alberghiero e/o equipollenti. Gestione caffetteria colazioni, aperitivi, cocktail. Luogo di Lavoro Grosseto.

ADDETTO MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA presso residence turistico. Si richiede disponibilità al turno diurno e notturno. Full time. La risorsa avrà il compito di verificare e controllare il corretto andamento dello stabile in termini di pulizia, manutenzione generale. Luogo di lavoro: Castiglione della Pescaia.

• Di seguito le offerte di Ali il punto sul lavoro: si può inviare la propria candidatura attraverso il sito www.alispa.it oppure Ali il punto sul lavoro in via Trento 72 tel. 0564.417958 inviare il proprio CV a info.gr@alispa.it o al fax 0564-427634.

Operaio addetto al montaggio – La risorsa ideale ha una spiccata propensione per il lavoro manuale, ha già ricoperto ruoli simili ed è a conoscenza dell’utilizzo dei più comuni strumenti per l’assemblaggio. Disponibilità immediata.

Addetto/a gastronomia/macelleria – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente addetti al banco gastronomia/macelleria. Richiesta esperienza nel ruolo, disponibilità a lavoro su turni anche il finesettimana. Contratto stagionale, orario full time, luogo di lavoro Grosseto.

Addetto/a gastronomia/macelleria – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente addetti al banco gastronomia/macelleria. Richiesta esperienza nel ruolo, disponibilità a lavoro su turni anche il finesettimana. Contratto stagionale, orario full time, luogo di lavoro Castiglione della Pescaia.

Diplomato iti indirizzo elettronico/elettrotecnico – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente Diplomati ITI ad indirizzo Elettronico/Elettrico/Elettrotecnico. Le risorse si occuperanno di: reti di trasmissione e distribuzione per telecomunicazioni e trasmissione dati, energia elettrica in BT/MT e AT, energia termica in alta e bassa pressione, acquedotti e metanodotti; impianti di illuminazione pubblica e monumentale, illuminazioni sportive e di grandi aree, automazione, controllo, protezione e comando, cogenerazione e trigenerazione a metano di rete o biologico, a olio vegetale e biodiesel, risparmio energetico elettrico e termico; centrali di produzione energetica da fonti rinnovabili fotovoltaiche, eoliche, idroelettriche, biogas, termoelettriche da cippato; cabine elettriche primarie AT/MT, secondarie MT/BT. Richiesto Diploma ITI ad indirizzo Elettronico/Elettrico/Elettrotecnico e disponibilità a trasferte organizzate presso cantieri aziendali, gradita una minima esperienza nel ruolo. Sede principale di lavoro Grosseto, orario full time.

Escavatorista autista di pala meccanica – La figura dovrà occuparsi della movimentazione terra e realizzazione di tutte le attività di cantiere coordinate dal capocantiere. E’ indispensabile aver maturato una pregressa esperienza nel ruolo ed essere in possesso dei relativi attestati per la conduzione di mezzi escavatori. Requisito indispensabile è la residenza nelle vicinanze dei cantieri di Grosseto. Tipo di contratto: in somministrazione per il periodo di durata del cantiere 6 mesi. Richiesta disponibilità immediata.

Sistemista it – mansioni: – Manutenzione ed evoluzione dell’infrastruttura IT aziendale – Supporto help desk quotidiano ai colleghi sui vari strumenti e dispositivi – Gestione del sito web e e-commerce – Assistenza software e hardware all’interno del gruppo di lavoro Si richiede: – Laurea in Informatica / Ingegneria Informatica o cultura equivalente – Esperienza in ruolo analogo – Conoscenze di architetture software, hardware e reti informatiche Completano il profilo: – Orientamento al risultato e al rispetto delle scadenze dei progetti assegnati – Conoscenza di problematiche e tools di sicurezza informatica – Buona conoscenza della lingua inglese.

Infermiere professionale con iscrizione ipasvi – Contratto a tempo determinato per motivo sostitutivo. Luogo di lavoro Roccastrada e Follonica. CCNL di categoria.

Addetto al confezionamento alimentare – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante nel settore alimentare un Operaio addetto al confezionamento. Si richiede esperienza nel ruolo di addetto alla produzione e confezionamento, anche in altro settore merceologico. Primo contratto a tempo determinato di prova finalizzato all’assunzione fissa. Orario tempo pieno Lun-Ven, luogo di lavoro Castiglione della Pescaia, necessario essere automuniti. Retribuzione 1435 lordi.

Ingegnere civile/ambientale – ALI Filiale di Grosseto cerca per Azienda Edile Cliente un Ingegnere da inserire come Impiegato Tecnico. Si richiede Laurea preferibilmente in Ingegneria Civile o Ambientale, valutabile anche Edile, disponibilità a trasferte giornaliere presso cantieri aziendali perlopiù in Toscana, e flessibilità oraria. Si valutano sia profili junior neolaureati sia sia profili più strutturati con esperienza trasversale, entrambi con interesse ad intraprendere un percorso in azienda. Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì, inquadramento commisurato al candidato prescelto.

Impiegato tecnico in azienda – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Geometra da inserire come Impiegato Tecnico. Si richiede qualifica di Geometra, esperienza trasversale maturata in azienda ed in particolare nel settore stradale, disponibilità a trasferte giornaliere presso cantieri aziendali perlopiù in Toscana, e flessibilità oraria. Si valutano sia profili junior neodiplomati con spiccata capacità di iniziativa sia profili più strutturati con esperienza trasversale, entrambi con interesse ad intraprendere un percorso in azienda. Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì, inquadramento commisurato al candidato prescelto. Primo contratto a tempo determinato di prova finalizzato all’assunzione fissa.

Addetta segreteria organizzativa – Si ricerca un/una impiegato/a addetto/a alla segreteria organizzativa. La risorsa si occuperà in prevalenza di organizzare l’attività dell’ufficio, di ricevere la clientela, di confrontarsi con i fornitori. Per una parte residuale di fare la prima nota, di registrare le fatture e di fare recupero crediti. Necessarie eccellenti doti organizzative, dinamicità, capacità di relazionarsi con il pubblico e competenze in ragioneria. Preferibile essere in possesso del titolo di studio della laurea in qualsiasi materia. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore settimanali. Luogo di lavoro Grosseto. Si offre iniziale inserimento a tempo determinato scopo assunzione.

Addetto inserimento e evasione ordini – Si ricerca un addetto inserimento e evasione ordini. L’attivitaà principale del candidato sarà quella di seguire l’ordine del cliente dal suo inserimento alla produzione fino alla spedizione. In particolare si occuperà di: – Inserimento ordini sul gestionale; – Gestione rapporto con clienti e fornitori; – Monitoraggio degli ordini e coordinamento con reparto interessato – Utilizzo gestionale aziendale – Relazione costante con il cliente per aggiornamenti su tempistica/modalità di consegna REQUISITI: – Laurea ad indirizzo economico – Esperienza nel ruolo di almeno 2 anni, maturata all’interno di aziende modernamente organizzate – Ottima conoscenza del pacchetto Office, posta elettronica e internet – Si richiede inoltre capacità di lavoro di squadra, problem solving e proattività. Sede di lavoro: Follonica.

Operaio agricolo in serra – ALI Filiale di Grosseto cerca operai agricoli per lavoro in serra in produzione o confezionamento di prodotti alimentari. Richiesta esperienza lavorativa come operaio in serra, vivaista, ragricoltore, carrellista, ‘Gira Teste’, defogliatore o raccoglitore. Orario di lavoro tempo pieno dal Lunedì al Venerdì, nel periodo estivo potrebbe esserci la possibilità di disporre le ore dal Lunedì al Sabato per lavorare la mattina nelle ore più fresche. Turni: 7-14 o 14-22 per il confezionamento ed orario 7,30-16,30 per gli operai in serra. Luogo di Lavoro zona Gavorrano. Necessario essere automuniti.

Programmatore informatico – Si ricerca la figura di full-stack developer (programmatore software ‘a tutto tondo’). Si richiede: Lato back end: imprenscindibile conoscenza di PHP, Phyton, JAVA, Laravel e Symfony. Lato front end: imprescindibile conoscenza di JS + Node, Vue, React e Angular. Conoscenza DB relazionali e non relazionali, dunque SQL e MongoDB. Gradita una conoscenza di tecniche project management Agile. Luogo di lavoro Grosseto. Contratto di lavoro iniziale a tempo determinato di 16 ore settimanali. Possibili proroghe.

Idraulico – Con esperienza nella realizzazione o nella manutenzione di impianti idraulici o nel settore civile o industriale. Luogo di lavoro Grosseto. Contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato.

Elettricista – Con esperienza nella realizzazione o nella manutenzione di impianti elettrici o nel settore civile o industriale. Luogo di lavoro Grosseto. Contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato.

Elettricista antennista – La risorsa ricercata si occuperà dell’installazione, cablaggio, ricerca guasti e manutenzione di apparecchiature wireless e di antenne. Dovrà, inoltre, operare in autonomia presso i clienti occupandosi di installazione e manutenzione di impianti elettrici, creazioni di postazioni di reti informatiche ed elettriche. Il candidato ideale ha già avuto esperienza in analoga mansione, è in grado di lavorare in quota, è disponibile ad effettuare il servizio di reperibilità su turni la domenica e nei giorni festivi. Completano il profilo il possesso di un diploma ad indirizzo tecnico, ottima manualità, buona padronanza del PC e predisposizione ai rapporti con i clienti. Qualora il candidato non avesse maturato specifica esperienza nel ruolo ricercato si richiede una formazione in ambito elettrico e forte motivazione alla mansione. Sede di lavoro: Grosseto e provincia. Si offre un contratto iniziale a tempo determinato con prospettive di assunzione.

Junior export area manager – La risorsa si occuperà di gestire e sviluppare la rete distributiva; di individuare le opportunità di business nel mercato affidatogli, preseguendo gli obiettivi di vendita concordati con la direzione; di consolidare la presenza nei mercati già esistenti ed di identificare nuove aree da sviluppare; di raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di fatturato, volumi e profittabilità; di conoscere il mercato di riferimento in maniera capillare attraverso uno studio metodico e frequenti trasferte sul terittorio. Si richiede conoscenza fluente della lingua inglese; laurea in discipline economiche o di marketing; intraprendenza, dinanismo e orientamento alle vendite; disponibilità a viaggiare almeno il 30% del tempo; capacità di lavorare in team. Costituisce requisito preferenziale la precedente esperienza di vendita e gestione di negoziazioni commerciali; la conoscenza di una seconda lingua ideale fracese o tedesco; una precedenza esperienza su prodotti tecnici esempio ricambi auto, elettroutensili, prodotti e sistemi di fissaggio e assemblaggio, prodotti per ferramenta; l’ottima conoscenza degli strumenti informatici esempio Excel; residenza in provincia di Grosseto. Si propone: contratto a tempo indeterminato; il pacchetto retributivo si valuterà a seconda dell’esperienza maturata.

Ingegnere/perito elettrico con esperienza settore rail – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito elettrico/automazione industriale un Ingegnere o Perito Elettrico con esperienza nel settore Rail. Si richiede laurea in Ingegneria Elettrica o Diploma ad indirizzo Elettrico/Elettrotecnico, esperienza nella realizzazione di tabelle di cablaggio e topografici di cablaggio e modellazione 3d, disponibilità a trasferte estere di medio/lunga durata. Orario full time, luogo principale di lavoro Follonica (GR). Primo contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione stabile.

Autista pat c + cqc + tachigrafo – Per nostro cliente cerchiamo un Autista in possesso della patente C, del CQC e della Scheda Tachigrafa. E’ richiesta inoltre una precedente esperienza nel ruolo di autista consegnatario della merce presso i clienti. Sede di Lavoro: Castiglione della Pescaia.

Commerciale Italia/estero – La risorsa inserita, riportando alla Direzione Commerciale, avrà la responsabilità di sviluppare e implementare l’attività commerciale nelle aree di competenza, monitorando e fidelizzando i clienti in portafoglio oltre a fare sviluppo su nuovi contatti. Si occuperà in particolar modo, di: – gestire le trattative con i clienti in essere; – sviluppare nuovi mercati e ricercare nuovi distributori – gestire le richieste di offerta in entrata, lavorando a stretto contatto con l’ufficio commerciale interno; – partecipare alle fiere di settore; Il candidato ideale ha: – una conoscenza avanzata della lingua inglese; – altre lingue sono considerate un plus a favore del candidato; – esperienza in aziende operanti nel settore alimentare – esperienza operativa e commerciale sulle procedure e sulla normativa doganale – forte orientamento al cliente e ai risultati; – piena disponibilità a brevi trasferte all’estero per fiere e visite a clienti.

Perito elettrico invalido civile l.68/99 – Ali Spa Filiale di Grosseto per azienda cliente Recluta un Operaio iscritto alla L.68/99 Invalidi Civili per inserire una figura di addetto al passaggio cavi, cablaggio e montaggio di apparecchiature elettriche in ambito industriale. Richiesto diploma di Perito Elettrico/Elettrotecnico. Luogo di lavoro Follonica, orario full time.

Ingegnere elettrico invalido civile l.68/99 – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito elettrico/automazione industriale un ingegnere Elettrico, iscritto alle liste della Legge 68/99 Invalidi Civili. Si valutano sia profili neolaureati che con esperienza. Costituisce titolo preferenziale il possesso di un diploma tecnico ITI. Richiesta buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato, attitudine a lavorare in gruppo. Orario tempo pieno, luogo di lavoro Follonica, necessaria residenza/domicilio in prossimità del luogo di lavoro.

Addetto alla preparazione della pasta fresca iscritto alle legge 68/1999 – Preparare, lavorare e stendere la pasta fresca a mano. Richiesta la capacità a fare questa lavorazione in modo autonomo e veloce derivata da una pregressa esperienza come addetto di reparto di produzione e vendita pasta fresca presso laboratori artigianali e/o industriali e dall’abilità nella preparazione dei ripieni e destrezza nel lavoro a mattarello. Luogo di Lavoro Grosseto. Orario di lavoro tempo pieno dal lunedì al sabato. Domenica sempre di riposo. Primo contratto di prova a tempo determinato.

Tirocinante programmatore informatico – La risorsa individuata si occuperà di progettazione informatica e progettazione di software. Cerchiamo brillanti neolaureati o laureandi in informatica e/o ingegneria informatica o neodiplomati presso istituti tecnici ad indirizzo informatico. Si richiede una conoscenza scolastica dei principali linguaggi di programmazione, una buona conoscenza della lingua inglese, motivazione ed interesse per il settore e per il ruolo, autonomia organizzativa, flessibilità, problem solving e predisposizione al lavoro di gruppo. È previsto un rimborso spese per lo svolgimento dello stage.

Operaio metalmeccanico – Il profilo cercato ha competenze di tipo: Elettromeccanico. Elettrico di base. Buona manualità. Ha avuto esperienza su impianti di trattamento di acque e/o rifiuti e/o impianti di produzione meccanica. Diploma di Scuola Media Inferiore. Costituisce titolo preferenziale il possesso del diploma di scuola media superiore (preferibilmente Diploma di Perito). Possesso della Patente almeno B. Buon uso PC e buona conoscenza Pacchetto Office. Predisposizione al lavoro di gruppo, precisione e affidabilità. Opererà alle dirette dipendenze del Responsabile di Contratto/commessa, svolgendo le mansioni di seguito indicate: Costante controllo generale degli impianti, delle reti fognarie ecc. Rilievo periodico dei dati di esercizio delle apparecchiature, dei dati meteo, ecc. Controllo del funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche e delle strumentazioni installate sugli impianti e sui sollevamenti. Esecuzione del programma di manutenzione ordinaria e periodica della macchine installate sugli impianti. Esecuzione di eventuali interventi di manutenzione programmata e/o straordinaria sugli impianti, anche in collaborazione con altre squadre inviate dalla sede quando necessarie. Compilazione di schede, registri e quaderni riguardanti l’esecuzione delle operazioni di conduzione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti. Esecuzione di manovre di conduzione e regolazione, in base alle direttive del tecnico responsabile. Organizzazione dell’officina presso gli impianti. Controllo della costante applicazione delle norme di comportamento in materia di sicurezza, in base alle direttive del tecnico responsabile. Primo inserimento a tempo determinato circa 4 mesi. Assunzione al 4 livello del contratto metalmeccanica industria. Luogo di lavoro zona Monte Argentario.

Agente di commercio – Aziende operanti nel settore della commercializzazione di prodotti e servizi inerenti il settore dell’agricoltura ricerca agenti di commercio con partita IVA, anche non provenienti dal settore, per ampliamento rete vendita. I candidati ideali sono persone determinate e dinamiche che vogliono entrare a far parte di una realtà solida e ambiziosa. Richiesta esperienza come agente di commercio di almeno 3 anni. La clientela è costituita da imprese agricole, da aziende artigiane, esercizi commerciali, attività alberghiere e di ristorazione, piccole e medie imprese, grandi aziende, pubblica amministrazione. Si offre pacchetto clienti iniziale. Territori dove svolgere l’attività o all’interno della provincia di Grosseto o di quella di Siena o di quella di Firenze.

Sviluppatore plc – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente uno Sviluppatore PLC con esperienza nel ruolo e buona conoscenza della lingua Inglese. La figura si occuperà appunto dello sviluppo in PLC nei settori ferroviario, cartario, ed in misura marginale nel navale. La sede principale di lavoro è Follonica ma è richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte periodiche a Lucca (sede della Cartiere) od all’estero. Indispensabile residenza/domicilio in prossimità del luogo di lavoro, orario di lavoro full time, offerta economica commisurata sulla base del candidato prescelto.