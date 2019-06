Appartamento a fuoco: l’incendio è partito dalla cucina

FOLLONICA – L’incendio è partito dalla cucina bruciando mobilio e soprammobili. I Vigili del fuoco sono intervenuti a Follonica, in via Litoranea, per un incendio in un appartamento.

La cucina, con l’impianto elettrico e idraulico, è stata dichiarata momentaneamente inagibile fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Non si conoscono per il momento le cause dell’incendio. Sul posto, oltre alla squadra di pompieri del distaccamento di Follonica, i Carabinieri.