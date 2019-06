Tema Vita approva il bilancio e nomina il nuovo presidente

GROSSETO – Approvato il bilancio di Tema Vita la Mutua di Banca Tema. Ai soci sono state illustrate le attività poste in essere durante lo scorso anno. Tema Vita è un’associazione in grado di offrire un aiuto concreto ai soci in ambiti profondamente penetranti della vita quotidiana: quello sanitario, della formazione, del tempo libero e ambisce ad educare i soci alla mutualità, a far assumere loro consapevolezza del grande potenziale rappresentato dal mettere in comune, riuniti presso qualcosa, per trarne beneficio nel momento dell’effettivo bisogno.

Il presidente uscente, Silvano Giannerini, ha ricordato la particolare attenzione che Tema Vita riconosce alla cultura anche attraverso le innumerevoli iniziative svolte attraverso la Biblioteca delle Muse e il Polo Culturale Pietro Aldi di Saturnia.

Molteplici gli interventi di ringraziamento da parte dei soci nei confronti del presidente Giannerini che, per motivi personali, ha deciso di non ricandidarsi alla guida del sodalizio.

Hanno portato il loro saluto all’assemblea Valter Vincio – presidente Banca Tema, Fabio Becherini – direttore generale Banca Tema, e Donato Pomaro, presidente del Consorzio delle Mutue italiane di previdenza e assistenza.

L’Assemblea ha poi nominato i nuovi organi sociali per il prossimo triennio, che sono:

per il Consiglio di Amministrazione

Barbini Massimo;

Biondi Angelo;

Capecchi Debora;

Catocci Carlo;

Cherubini Marcello;

Dragoni Federica;

Fontana Antonelli Emanuela;

Gentili Francesco;

Mantellassi Aleardo;

Pegoraro Luigi;

Petrella Ernesto;

Piccini Andrea;

Scalia Silvia.

Per il Collegio Sindacale:

Aureli Paola – Presidente

Babbanini Enzo – Sindaco Effettivo

Petrucci Maria Elena – Sindaco Effettivo

Ancarani Gian Luca – Sindaco Supplente

Rabai Claudia – Sindaco Supplente

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, regolarmente insediato, a provveduto a nominare:

Gentili Francesco – Presidente Cda

Petrella Ernesto – Vice Presidente Vicario

Barbini Massimo – Vice Presidente.

Il Cda ha provveduto a confermare nell’incarico di direttore amministrativo di Tema Vita Amedeo Pompily.