Sfida all’ultimo fornello con Master Cuoco: due giorni di show cooking in piazza Dante

GROSSETO – Grossetofiere ha pensato ad un modo originale per presentare la 29° edizione del Game Fair Italia, nei giorni 26 e 27 giugno in Piazza Dante a Grosseto, quando si svolgerà la prima edizione della manifestazione Master Cuoco Game Fair.

L’iniziativa, che ripropone un affermato format televisivo, realizzata in stretta collaborazione con la Federazione nazionale cuochi di Grosseto e l’Ais, sarà rivolta ad un pubblico di appassionati che si sfideranno su un palco appositamente allestito superando prove culinarie e proponendo ricette.

La prima giornata, sarà dedicata alla selezione dei partecipanti che dovranno superare delle elementari prove proposte dalla Federazione nazionale cuochi. Al termine della giornata rimarranno 4 finalisti a cui sarà consegnato il grembiule bianco Master Cuoco Game Fair.

Il giorno successivo, i quattro finalisti dovranno recarsi in un punto vendita segnalato da Grossetofiere ed acquistare massimo 5 ingredienti, con cui realizzare la propria ricetta .

Ciascun concorrente avrà a disposizione, acqua, sale ed olio oltre agli ingredienti che ha acquistato ed avrà 20 minuti per realizzare il proprio piatto che sarà giudicato da una giuria composta da esperti e personalità pubbliche.

Al termine della prova al vincitore sarà consegnato il primo trofeo Master Cuoco e sarà invitato a riproporre la propria ricetta durante il Game Fair.

Il Game Fair 2019, che si svolgerà nei giorni 6,7, e 8 settembre al Centro Fiere del Madonnino, si presenterà ricco di novità ed attrazioni.

Non basterà una giornata intera per poter visitare, sperimentare, seguire tutto quello che succederà nel Game Fair 2019, oltre 150 espositori, 12 aree interattive, 12 linee di tiro, 6 aree spettacoli, 200 eventi in tre giorni, 10 punti di ristoro, sono questi alcuni dati che danno la dimensione del più grande evento Outdoor d’Italia.

In anteprima assoluta, sfruttando la suggestione della notte, la manifestazione si prolungherà alla fase notturna, con aperitivo cena a Km 0, ricche grigliate e spettacoli organizzati in esclusiva per la serata.

“Il Game Fair – commenta il presidente Andrea Masini – è un patrimonio di tutta la nostra provincia ed è una manifestazione di grande importanza, basta pensare che in Europa viene realizzato, in Francia, Inghilterra e Spagna, Grossetofiere ha l’onore di organizzare l’edizione Italiana dopo aver acquistato il marchio. Con Master Cuoco Game Fair vogliamo simpaticamente avvicinare la città a questa splendida manifestazione che rispecchia in pieno i valori della Maremma”.

“Accogliamo con gioia la prima edizione dell’evento Master Cuoco Game Fair – annunciano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo Luca Agresti -. È un contest e uno spettacolo a base culinaria, ed è pensato per anticipare e presentare la 29esima edizione del Game Fair del prossimo settembre. Si tratta di un evento culturale perfettamente in linea con le nostre aspettative e con ciò che vogliamo fare e proporre per la nostra Grosseto: è una manifestazione divertente, ad alto potenziale di intrattenimento, pensata per calamitare l’attenzione turistica sulla nostra città e sul territorio grossetano, ideale anticamera del più imponente evento outdoor a livello nazionale. Una delle nostre missioni come amministrazione è quella di ospitare e organizzare iniziative come questa, capaci di portare benefici all’economia locale proponendo ai visitatori le eccellenze della nostra bellissima terra, come Game Fair ha già dimostrato di saper fare. Un regalo per la nostra Grosseto e i nostri grossetani”.

Il Programma di Master Cuoco Game Fair:

mercoledì 26 giugno

Ore 18.00 – Presentazione ufficiale Game Fair 2019 : proiezione del filmato e intervento dei relatori

Ore 18.30 – Presentazione del concorso Master Cuoco Game Fair

Ore 18.40 – Presentazione dei partecipanti

Ore 18.45 – Selezione dei partecipanti

Ore 19.15 – Assegnazione del grembiule ai 4 finalisti

Ore 19.30 – Cooking show con aperitivo AIS.

giovedì 27 giugno 2019

Ore 18.00 – Saluti e presentazione finalissima Master Cuoco

Ore 18.10 – Presentazione dei 4 finalisti

Ore 18.30 – Inizio Concorso e tra una sezione e l’altra la giuria degusta i prodotti e vota.

Ore 19.30 – Votazione del vincitore e assegnazione dei premi.