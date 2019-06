Servizio Civile: ultimi giorni per presentare domanda. Ecco chi cerca volontari

GROSSETO – Ultimi giorni utili per fare domanda di servizio civile con l’Associazione grossetana genitori bambini portatori di handicap (Aggbph). Che seleziona 10 volontari nell’ambito del proprio progetto “Tempo libero Non tempo vuoto”, che si svolgerà per la durata di 12 mesi nella città di Grosseto. Il termine di presentazione delle domande per partecipare alle selezioni è venerdì 28 giugno alle 14.

Il testo del progetto è scaricabile dal sito internet della Fondazione Il Sole (www.fondazioneilsole.it).

Per presentar la domanda, bisogna accedere al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC, utilizzando la propria carta sanitaria elettronica (CNS – carta nazionale servizi sanitari rilasciata dalla Regione Toscana) munita di apposito PIN, tramite un lettore di smart card. La carta sanitaria elettronica (CNS) deve essere stata preventivamente attivata. Per informazioni su come attivare la carta ed ottenere il relativo PIN consultare il sito: http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitariaelettronica.

Può essere presentata una sola domanda di partecipazione per un solo progetto di Servizio civile. La domanda, inoltre, può essere presentata esclusivamente on line accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC, corredata dal curriculum vitae debitamente datato e firmato in forma autografa. In caso di difficoltà, per l'assistenza è possibile recarsi alla sede dell'Aggbph, in via Uranio 40/B C/o Fondazione Il Sole.

Chi può partecipare al bando?

Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda:

✓ siano regolarmente residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio propri o per motivi di studio o di lavoro di almeno uno dei genitori;

✓ siano in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno);

✓ siano non occupati, disoccupati, inattivi;

✓ siano in possesso di idoneità fisica;

✓ non abbiano riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo

✓ Possono partecipare coloro che stanno frequentando un qualunque corso di studi

ATTENZIONE: I requisiti di partecipazione, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del servizio.

Questo significa che se i giovani trovano un’occupazione durante il servizio, si troveranno costretti a scegliere se continuare il servizio o impegnarsi in un lavoro.

Chi non può partecipare al bando

Non possono presentare domanda i giovani che:

✓ già prestano o abbiano svolto attività di servizio civile nazionale o regionale in Toscana o in altra regione in qualità di volontari, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia, secondo quanto previsto dall’articolo 11 comma 3 della legge regionale 35/06;

✓ abbiano avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.

Presentazione delle domande

La domanda on line può essere presentata:

In caso di accesso al sito per la domanda on line con CNS non è necessario allegare copia di un documento di identità;

✓ con accesso senza carta sanitaria elettronica (CNS) accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC, seguendo le istruzioni fornite sul sito medesimo; in questo caso è necessario allegare alla domanda copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;