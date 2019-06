GAVORRANO – Hanno ricevuto questa mattina l’encomio solenne del Comune di Gavorrano durante la seduta del consiglio comunale. Sono i due agenti della Polizia Municipale Katia Fiorenzani e Massimo Borghi che nel settembre del 2018 si sono distinti durante un’attività investigativa che li ha portati ad individuare i responsabili di alcuni fatti legati ad un incidente stradale. In particolare grazie al loro intervento è stato possibile rintracciare un pirata della strada che si era dato alla fuga dopo un incidente stradale.

A consegnare la lettera di encomio nelle mani degli agenti è stato il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi.

Ecco il testo integrale dell’encomio ricevuto questa mattina dai due agenti.

«È con immenso piacere che consegno questo encomio solenne agli agenti Katia Fiorezani e Massimo Borghi per la capacità investigativa e risolutiva dimostrata secondo quanto mi è relazionato dal responsabile del settore di Polizia Municipale del Comune di Gavorrano Massimiliano Vannini. “In data 8 settembre 2018 alle 10:40 circa gli agenti di PM Fiorenzani Katia e Borghi Massimo, a seguito di segnalazione telefonica sul telefono di servizio di un privato cittadino, intervenivano sulla provinciale 152 Aurelia Vecchia tra il chilometro 35 e 36 per incidente stradale con feriti. Giunti sul posto, trovavano due dei tre veicoli coinvolti, in quanto il conducente dei uno dei tre, si era dato alla fuga omettendo l’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite coinvolte nel sinistro. In breve tempo, gli agenti Fiorenzani e Borghi procedevano, tramite l’indizio della targa che veniva fornito da un testimone all’individuazione del proprietario del veicolo che veniva immediatamente raggiunto e che apparteneva alla madre della conducente. Iniziava quindi l’attività di polizia giudiziaria con l’ausilio di testimonianze, che portava in breve tempo all’individuazione del trasgressore alla successiva denuncia dei soggetti coinvolti alla Procura della Repubblica di Grosseto per sinistro stradale con fuga e omissione di ai sensi della normativa del Codice della Strada e del Codice penale еш сонаисепте”»