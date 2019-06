Quattro ciclisti soccorsi sull’Amiata nel fine settimana

AMIATA – Quattro ciclisti in due giorni. È stato un fine settimana intenso quello dee tecnici del Sast, il soccorso alpino toscano della stazione Monte Amiata. Quattro gli interventi di recupero tra sabato e domenica per bikers che si sono feriti a seguito di cadute mentre si trovavano sui percorsi dell’Amiata per fare downhill.

Il primo intervento della giornata di sabato ha visto il coinvolgimento dell’Elisoccorso Pegaso 2, che ha recuperato il biker, con numerosi traumi, al Prato delle Macinaie dov’era stato portato con barella lecco dai tecnici Sast.

Per il secondo intervento, visti i traumi minori, per il recupero del ciclista è bastata la barella fino all’ambulanza della Misericordia di Castel del Piano.

Stessa dinamica per i due interventi di domenica: il primo biker, a causa di traumi importanti, è stato recuperato dai tecnici del Soccorso alpino sulla vetta del monte ed è stato poi portato con la barella fino al primo spazio aperto dove l’Elisoccorso Pegaso 1 è riuscito a recuperarlo per poi trasferirlo all’ospedale. Il secondo bciclista invece è stato trasportato fino all’ambulanza.