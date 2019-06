Piccoli calciatori crescono con il camp della Fiorentina

ORBETELLO – Si è concluso sabato il primo Fiorentina camp organizzato dalla società di serie A presso lo stadio Vezzosi a Orbetello. «È stata una settimana intensa ed istruttiva per i ragazzi venuti da tutta la zona a seguire il camp – ha detto il responsabile del settore giovanile Ivan Poccia -. Come Us Orbetello siamo soddisfatti ed orgogliosi per aver potuto ospitare il Fiorentina camp che ha dato a tutti i ragazzi del territorio l’opportunità di trascorrere una settimana con tecnici di altissimo livello».

Sulla scorta di questa nuova esperienza oggi è iniziato il summer camp dell’Us Orbetello 1908 per continuare il lavoro svolto durante l’anno.