Organizzare eventi in sicurezza: un convegno spiega come farlo

GROSSETO – “Procedimenti amministrativi sui pubblici spettacoli e intrattenimenti. Safety e security: chiarimenti e confronto” è il convegno organizzato per giovedì 27 giugno, dalle 9 alle 13, al Polo universitario di Grosseto, in via Ginori.

Lo scopo del convegno è quello di chiarire le procedure e gli atti abilitativi (autorizzazione o Scia a secondo della fattispecie) alla luce delle circolari ministeriali in materia di safety e security. Il primo intervento di carattere generale sarà dell’architetto Oronzo Panebianco e affronterà l’argomento diversificando i casi previsti dal Tulps con le relative verifiche di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo e per gli impianti sportivi.

In una prima parte sarà impostata la predisposizione dei documenti progettuali che il tecnico deve fornire con particolare riguardo a quanto segue entrando nella fattispecie del progetto anche con esempi esplicativi, mentre nella seconda saranno analizzati gli aspetti di Safety e Security con la circolare ministeriale del 07/06/2017 NR. 555/0P/0001991 /201 (Gabrielli) e le successive integrazioni ministeriali (l’ultima con la “Linea guida per l’individuazione di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” del luglio 2018) anche qui con esempi esplicativi.

Seguiranno gli interventi del vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto Roberto Bonfiglio, di Davide Romani (USL-Settore Vigilanza) e Pietro Aloia (Usl Settore emergenza territoriale), che entreranno negli specifici aspetti riguardanti quanto di competenza. A finire ci sarà l’intervento dell’ingegnere Alessandro Villani del Comune di Grosseto che esporrà una bozza di modello per la compilazione delle richieste di autorizzazione/Scia con conseguente dibattito e domande finali.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Grosseto, con l’Ordine degli ingegneri della provincia di Grosseto, Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto, il Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Grosseto, il Collegio dei periti agrari laureati della provincia di Grosseto e il Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della Provincia di Grosseto.

“L’appuntamento, pur essendo formativo per i tecnici, è aperto anche ai rappresentanti di associazioni culturali, sportive, sociali, commerciali che, per tradizione, organizzano eventi – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Ginanneschi -. Invitiamo tutti a partecipare per acquisire le giuste nozioni in questo campo”.

Ecco il programma:

ore 9 – saluti delle autorità:

Antonfrancesco Vivarelli Colonna – sindaco del Comune di Grosseto

Riccardo Ginanneschi – assessore del Comune di Grosseto

Giuseppe Del Brocco – Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

ore 9.10 – Manifestazioni pubbliche: normativa e piano Safety e Security

architetto Oronzo Panebianco

ore 10.40 – interventi dell’ingegnere Roberto Bonfiglio (vicecomandante dei Vigili del Fuoco Grosseto), Davide Romani (Usl Sud Est- Settore vigilanza), Pietro Aloia (Usl Sud Est – Settore emergenza territoriale) dell’ingegnere Alessandro Villani (Comune di Grosseto)

Ore 12.20 – dibattito e domande

Ore 13 – termine convegno

Coordina l’appuntamento Massimo Bucciantini, dell’Ordine degli Ingegneri di Grosseto

Per informazioni: 056427589 e-mail: segreteria@ording.gr.it