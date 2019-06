GROSSETO – Quella che si è aperta in Maremma è una settimana all’insegna del caldo. Dopo essersi fatta attendere l’estate è scoppiata portando con sé una scia d’afa.

Nel capoluogo temperature massime ampiamente sopra i 35 gradi, da metà settimana anche più vicine ai 40. Minime sopra i 20 gradi: occhio all’afa e ai raggi del sole, dei quali godere con tutte le avvertenze del caso.

Qualche grado in meno è atteso lungo la costa, come prevedibile, situazione non diversa dal capoluogo nell’interno. E nella prossima settimana è previsto un ulteriore aumento delle minime.

