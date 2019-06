GAVORRANO – Serata finale con il botto per Operazione Cuore 2019 ieri sera al bellissimo Teatro delle Rocce con il concerto di beneficienza del cantautore Erminio Sinni che con le sue canzoni ha regalato momenti emozionanti e uno spettacolo memorabile per questa serata conclusiva di Operazione Cuore edizione 2019, che ha superato i 7mila euro di fondi raccolti.

Nella suggestiva cornice dell’anfiteatro del sito minerario la chiusura del progetto di crowdfunding si è svolta con molta emozione, soprattutto per la ideatrice del progetto, Laura Romeo, sul palco per i ringraziamenti insieme al sindaco di Gavorrano Andrea Biondi; il direttore di Banca Tema, Fabio Becherini e Daniele Reali, direttore de IlGiunco.net che è media partner del progetto. La madrina Laura Romeo, che vive a Roma ma da molti anni trascorre le vacanze estive in Maremma, quattro anni fa ha dato il via alla raccolta fondi per garantire i campus estivi per i bambini gavorranesi meno fortunati. Quest’anno lo scopo di Laura era quello di rendere accessibili i campi estivi anche ai bimbi con disabilità, un traguardo raggiunto grazie alla collaborazione entusiasta da parte di molti cittadini, di tantissime associazioni gavorranesi e il contributo sostanzioso del Comune di Gavorrano che ad esempio ieri sera si è preso carico di tutte le spese di organizzazione dell’evento in modo tale che l’intero ricavato della vendita dei biglietti potesse essere destinata alla raccolta fondi.

Quindi, grazie alla generosità di tutti, nella serata di ieri sono stati raccolti 2222,50 euro con la vendita dei biglietti a cui si aggiungono i 258,50 euro del salvadanaio che, come tradizione vuole, è stato rotto a fine serata da Laura Romeo e il sindaco Andrea Biondi.

Un gradito contributo della serata di ieri è arrivato anche dall’associazione ristoratori che ha allestito un punto ristoro di alta qualità il cui ricavato (300 euro) è stato destinato alla causa di Laura Romeo.

L’edizione 2019 di Operazione Cuore ha raggiunto quindi l’importante cifra di 7.322,40 euro di fondi raccolti, anche grazie al conto corrente messo a disposizione da Banca Tema al quale sono giunte donazioni provenienti da tutta la penisola. Il conto corrente per sostenere la raccolta fondi sarà ancora attivo fino al 30 giugno. Per chi volesse fare una donazione “all’ultimo tuffo” vi ricordiamo le coordinate: Il Giunco srl con l’iban IT74G0885114302000000213842.