Mini Passalacqua, la seconda semifinale è un derby: sarà sfida Grosseto-Saurorispescia

GROSSETO – La Coppa Mini Passalacqua ha completato il quadro delle semifinali.

Grosseto – Paganico 5-1 (0-1)

GROSSETO: Bocchi, Schiattarella (34′ st Fabbo), Calzolani ((1′ st Badia), Nigido (23′ st Russo), Melfi, Passalacqua, Papini (17′ st Presicci), Di Chiara (34′ st Rizzo Pinna), Trombini , Cavallo (11′ st Mantiglioni), Stefi ((23′ st Galloni). A disposizione: Canova, Pogorelli. All. Gorelli e Ciolli.

PAGANICO: Generali (15′ st Brocca), Cellini (21′ st Rabagli), Calvellini (15′ st Grassi), Ferretti, Fazzi (34′ st Ciacci), Martini (11′ st Bodron), Rossi, Montorsi (29′ st Amedei), Lanziiri (34′ st Marziali), Bignardi, De Maria. All. Simocelli.

ARBITRO: Alessio Argenti.

RETI: 3′ De Maria, 10′ st Di Chiara, 19′ st Presicci, 32′ st Russo, 33′ st Trombini, 35′ st Mantiglioni.

NOTE: ammoniti Papini, Stefi, Calvellini, De Maria. Calci d’angolo 6-1. Recupero: 1′ + 0′.

Il Grosseto soffre, subisce, va sotto, ritorna a galla e si prende il terzo posto delle semifinali. Il Paganico si aggrappa alla rete di De Maria, controlla, attraversa la prima frazione senza troppi problemi, nella ripresa resiste fino al 10′ poi lascia il campo all’avversario. I ragazzini di Fabio Simocelli passano in vantaggio dopo 3′ su calcio di punizione battuta centrale da De Maria, la traiettoria inganna Bocchi e finisce in rete, 0-1. I biancorossi di Gorelli-Ciolli quindi faticano a ritrovare se stessi, restano opachi e poco reattivi. I bianchi possono conrollare senza troppi grattacapi. Primo squillo del Grifone al 20′ con Trombini alla conclusione e un difensore a togliere la sfera dalla porta. E’ l’unico grido dei biancorossi. La ripresa è diversa. Il pari al 10′ con Di Chiara, il sorpasso al 19′ con Presicci. Il Paganico prova a ritornare avanti spendendo altre preziose energie. Il Grosseto chiude la sfida con Russo, Trombini e Mantiglioni e si siede in semifinale.

Saurorispescia – Gavorrano 5-2 (2-0)

SAURORISPESCIA: Bonucci (37′ st Bontà), Tavarnesi (14′ st Lippi), Testa (33′ st Fedeli), Rossi, Cristinzio, Veronesi, Cargiolli (37′ st Moroni), Falconi (30′ st Nastro), Conti (37′ st Momini), Salvadori, Columbu. All. Picardi.

GAVORRANO: Boe, Cecchetti (21′ st Arena), Temperini, Pagnini, Giansoldati, Chelli, Madonna, Dema, Vecchioni, Antonini (28′ st Felici), Mancinelli. A disposizione: Jole, Sacchelli. All. Marconi.

ARBITRO: Nicola Mascelloni.

RETI: 1′ Falconi, 21′ Columbu, 2′ st Madonna, 18′ st Conti, 20′ st Cargiolli, 22′ st Giansoldati, 38′ st Salvadori.

NOTE: ammoniti Conti, Salvadori, Lippi, Giansoldati, Chelli, Antonini. Calci d’angolo 2-3. Recupero: 0′ + 4.

La quarta semifinalista è il Saurorispescia, il Paganico abbandona la coppa. Il risultato finale a favore dei ragazzini di Picardi (5-2) appare troppo severo nei numeri, ma la sostanza del verdetto è giusta. I biancocelesti hanno nuovamente dimostrato di essere un complesso solido e compatto, sempre alla ricerca del gioco, sempre in grado di offendere e controllare in ogni zona del campo. Il Gavorrano ha lottato, reagito andando in gol con Madonna e Giansoldati, approntando ripartenze pericolose e dando del filo da torcere all’avversario. Falconi apre immediatamente (1′) il conto, 1-0. il Gavorrano replica ma il tiro finale è debole (9′). Al 21′ il raddoppio di Columbo con finta e tiro preciso, 2-0 e fine tempo. Nella ripresa al 1′ Boe respinge un pallone molto pericoloso, capovolgimento di azione e Madonna (2′) accorcia le distanze. Il Saurorispescia ritorna in avanti con Boe molto attento e bravo a chiudere la sua porta. La gara resta viva e agonisticamente valida. Al 18′ Conti firma il 3-1, al 20′ colpisce Cargiolli, 4-1. Due minuti e Giansoldati segna il 4-2. Un leggero nervosismo accompagna la gara fino al termine, prima però c’è da registrare la rete di Salvadori in pieno recupero (38′).

Le semifinali

mercoledì 26 giugno

Siena – Salivoli ore 19,50

Grosseto – Saurorispescia ore 21,30