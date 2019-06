Lavoro: in Maremma si ricercano 22 tra cuochi, camerieri, receptionist e addetti alle pulizie

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto – telefono 0564.416375 fax 0564.416375 – mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it – referente Francesca Tommasini. Orario di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 – mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Struttura extra alberghiera a Principina a Mare ricerca addetti alle pulizie con esperienza nel settore – pat b automuniti

Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca urgentemente un capo partita ai primi piatti con esperienza e un cameriere specializzato – orario solo serale – da giugno 2019 (10990-10991)

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca per luglio e agosto un cameriere di sala con minima esperienza – solo serale – pat b automunito (cod11006)

Struttura extra alberghiera a Orbetello ricerca una reception con esperienza in booking conoscenza lingua inglese e preferibile tedesca possibilità di contratto di 8 mesi pat b automunita no alloggio (cod 11019)

Struttura extra alberghiera a Castiglione della Pescaia ricerca una segretaria ricevimento e cassa con buona esperienza di marketing, social e promozione – stagione lunga – pat b automunita (cod 11022)

Struttura alberghiera nelle vicinanze di Castiglione ricerca un cameriere di sala per i weekeend di giugno poi luglio e agosto – solo la sera – pat b automuniti (cod,11056)

Struttura alberghiera a Magliano ricerca un lavapiatti e un aiuto cuoco – è rimasto un alloggio per 1 personale maschile – pat b automunito (cod 11031, 11032)

Struttura alberghiera a Marina di Grosseto ricerca un cuoco/a con esperienza (cod 11068)

Stabilimento balneare a Punta Ala ricerca un addetta pulizie dalle 7.30 alle 17 – pat b automunita – da luglio (cod 11096)

Stabilimento balneare a Principina a Mare ricerca per il giorno una lavapiatti con esperienza minima (cod 11095)

Pubblico esercizio all’Alberese ricerca una lavapiatti – orario solo serale ad eccezione di martedì e mercoledì che è spezzato – pat b automunito (cod 11087)

Struttura alberghiera a Castiglione della Pescaia ricerca un addetta market (cod 11088), uno chef de rang con lingua inglese e un commis di sala max 29 anni minima esperienza (cod 11088-11089-11093)

Ristorante a Magliano in Toscana ricerca un cameriere di sala – orario solo serale con alloggio (cod 11091)

Ristorante a Talamone ricerca con esperienza un capo partita agli antipasti con alloggio (cod 11092)

Struttura alberghiera a Marina di Grosseto ricerca due camerieri di sala anche minima esperienza uno solo serale e uno spezzato (cod 11094)

Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un cameriere/a per extra (cod 11095)

Villaggio nella zona di Orbetello ricerca un cameriere di sala con orario spezzato – pat b automunito – no alloggio (cod 11099)