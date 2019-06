GROSSETO – Un momento commosso, per ricordare l’ex comandante della Guardia di finanza Massimiliano Giua, e poi il bilancio di un anno di attività. Oggi la Guardia di finanza ha festeggiato il 245esimo anniversario dalla fondazione e il comandante, Antonio Del Gaizo, ha ripercorso un anno di attività, tra ispezioni e indagini. 96 milioni di euro l’imponibile recuperato a tassazione, oltre ai dieci milioni di Iva. 71 le persone denunciate per reati fiscali, 75 invece gli evasori totali sconosciuti al fisco per 4 milioni di Iva evasa.

Presente in sala il brigadiere in congedo Mario Sborchia, 96 anni, “Medaglia d’onore per i deportati ed internati nei lager nazisti”. Catturato nell’ottobre del 1943 subì una durissima prigionia e deportazione durata oltre due anni, quando era in forza al II Battaglione mobilitato della Guardia di Finanza di stanza in Montenegro.