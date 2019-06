Interventi nei centri storici: via libera agli incentivi, riduzione del 90%

GAVORRANO – Nessuna emergenza per i conti del Comune di Gavorrano. «Non c’è nessun rischio dissesto e con l’atto che abbiamo approvato oggi ripartiamo da zero in maniera coerente e corretta».

Così il sindaco Andrea Biondi ha commentato l’approvazione a maggioranza del rendiconto 2018 che di fatto stabilizza la situazione finanziaria del Comune. Un atto che è arrivato in consiglio in ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa per esigenze legate soprattutto al cambio di personale negli uffici di competenza.

Durante la seduta del consiglio è stato approvato anche l’aggiornamento delle tabelle degli oneri di urbanizzazioni, primari e secondari, e del costo a costruire. Un provvedimento che va nella direzione di incentivare gli interventi sul territorio e in particolare nei centri storici dove gli oneri saranno abbattuti del 90%.

Saranno diminuiti invece del 50% nelle zone a confine dei centri storici (A2), così come ci sarà un riduzione per chi investirà in interventi nelle zone artigianale. Ma non solo, perché sempre questa mattina il consiglio comunale ha approvato anche il regolamento per i contributi alle nuove iniziative imprenditoriali, finalizzate alla riqualificazione del tessuto sociale e urbano.