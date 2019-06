Il Tc Manetti cade contro Livorno e conclude la sua corsa. A settembre la Coppa

GROSSETO – “Ci dispiace non aver ottenuto la vittoria, sapevamo che sarebbe stata dura contro una squadra che si era classificata al primo posto del proprio girone ma abbiamo disputato comunque un buon torneo e a settembre ci aspetterà la fase regionale”.

Commenta così Michela Palma, capitano del Tc Manetti al termine della finale della fase interprovinciale della Coppa delle Torri contro il Tc Livorno. Nulla da fare quindi per la formazione maremmana che esce sconfitta da entrambi i singolari. Nel primo incontro parte subito forte Cristiana Pasquinuzzi che si porta sul 5/2 ma è brava Michela Palma a recuperare il break di svantaggio e portarsi a ridosso dell’avversaria che riesce comunque a chiudere il primo parziale con il punteggio di 6/4.

La svolta del secondo set si ha nel settimo game quando la giocatrice grossetana ha la possibilità di portarsi sul 4/3 ma la ragazza labronica riesce a resistere e aggiudicandosi la partita per 6 a 3. Nell’altro match parte bene Beatrice Cordovani che ottiene subito il break e si porta sul 2/0.È però brava Marilena Tauri a cambiare gioco e ottenere ben cinque games di fila. Quando il primo set sembra essere agevolmente nelle mani della giocatrice livornese, la giovane maremmana è brava a riportarsi sotto ma non può nulla nel decimo gioco quando l’avversaria ottiene il break e chiude per 6/4. L’inizio del secondo set è simile al primo con la grossetana che si porta velocemente sul 3/0 ma, come successo in precedenza, la tennista labronica cambia nuovamente il tipo di gioco e porta a casa l’incontro con il punteggio di 6/3.

La squadra femminile del Tc Manetti composta da Silvia Benelli, Laura Busonero, Beatrice Cordovani, Eleonora Francia, Donatella Grilli, Laura Lozzi, Michela Palma e Sandra Vellutini sarà di nuovo in campo a settembre quando prenderà il via la fase regionale della Coppa delle Torri.