“e…Stiamo Insieme”: tornano i concerti in piazza. Ecco il programma

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ritorna “e…Stiamo insieme”, il ciclo di concerti gratuiti promossi dal Comune di Castiglione della Pescaia per la stagione estiva, che si svolgono in piazza Orto del Lilli, ad ingresso libero e gratuito, organizzati dalla società Bucaneve s.r.l.s. con la direzione artistica di Alessandro Mazza. Concerti ed esibizioni pensati per tutta la famiglia, con nuovi ed imperdibili artisti nei mesi di luglio ed agosto, per colorare di musica le meravigliose notti castiglionesi.

PROGRAMMA

LUGLIO

Mercoledì 17 | Carmen Ferreri (da amici DI Maria De Filippi) e Luna Melis (da X-FACTOR)

Venerdì 19 | Velvet Dress (tribute U2)

Mercoledì 31 | Jackson one (tribute Micheal Jackson)

AGOSTO

Sabato 3 | Radio Freccia (tribute Ligabue)

Venerdì 16 | Bandagiuliano (tribute Negramaro)

Venerdì 23 | Neri per caso

INGRESSO GRATUITO | posti a sedere fino ad esaurimento | ore 21:30

Tutti gli aggiornamenti su: facebook.com/estiamoinsieme

Biografie artisti

CARMEN FERRERI (da amici di Maria De Filippi)

Siciliana, sin da bambina ha sempre avuto la musica nel sangue. Ha studiato a Trapani danza moderna, classica, contemporanea ed hip hop, frequentando anche corsi di recitazione. La sua grande passione però resta il canto. Il suo esordio da solista è stato con “Notte fonda”, invece come cantautrice è finalista ad Area Sanremo 2016, sotto la supervisione del Maestro Umberto Iervolino. Nel 2017 entra nella scuola di “Amici di Maria De Filippi” con l’inedito “La complicità”. Il brano dà il titolo al suo disco d’esordio nel 2018, quest’anno il nuovo album di inediti dal titolo “Più forti del ricordo”.

LUNA MELIS (da X-FACTOR)

Cagliaritana, in squadra “Under Donna” è in finale a X-Factor 2018 grazie alla guida di Manuel Agnelli. A soli 16 anni è riuscita a salire sul podio classificandosi al terzo posto!

Prima di X- Factor ha partecipato a “Io canto” e “Tra sogno e realtà” in onda su La5.

A dispetto della giovanissima età, Luna sul palco si trasforma in una vera e propria leonessa ispirandosi alle migliori popstar straniere. Canta, rappa e suona il pianoforte, diventando una forza inarrestabile. Nel suo percorso ha dimostrato di essere un’artista molto versatile.

Tra le esibizioni più apprezzate dal pubblico spiccano God is a Woman e Blue Jeans, oltre al suo inedito Los Angeles.

VELVET DRESS (tribute U2)

La tribute band nasce ad inizio del 2000, con il desiderio di riprodurne il leggendario suono della band irlandese. Si esibiscono in Italia e Europa e con oltre 1000 concerti diventano tra le più richieste tribute band e tra le più longeve in attività.

La line up è composta da: Leonardo (voce e chitarra), Beppe (chitarra), Marco (basso e cori), Stefano (batteria). A Torino durante la data del tour mondiale degli U2 “Innocence + Experience tour” , Leonardo ha duettato con Bono in “Desire”, evento straordinario ed emozionante condiviso e immortalato da migliaia di fan in Italia e non solo.

JACKSON ONE (tribute MICHAEL JACKSON)

Uno spettacolo da ascoltare, vedere, ballare!Più che un tributo vuole essere un omaggio all’icona per eccellenza della storia della musica moderna. Roy Paladini è il frontman dal folgorante talento, in grado di ricreare le emozioni e la magia dell’unico grandissimo Michael Jackson, tra musiche e coreografie curate con attenzione maniacale, incredibile poliedrico artista dalla consolidata esperienza europea come impersonator.

Uno show senza respiro, coadiuvato dalla presenza di ballerini professionisti e di una band d’eccezione che vede tra gli altri Ricky Roma lo storico batterista di Umberto Tozzi, per rivivere il più grande artista di tutti i tempi!!! IT’S – ALL – FOR – LOVE

RADIOFRECCIA (tribute LIGABUE)

Il sound della band è decisamente rock e vanta musicisti di grande esperienza e preparazione, tutti provenienti dall’Emilia e cresciuti a forza di Lambrusco & pop corn: la ricetta ideale per il giusto sound del Liga.

Oltre a Fausto Sacchi, punto di forza con una voce davvero potente , profonda ed esaltante, ci sono Luca Poppi, chitarrista di grande esperienza e preparazione, Mirko Poppi al basso con 15 anni di esperienza prima come tastierista poi come bassista, Andrea Tone Ferrari alla batteria. Insieme, questi musicisti propongono un omaggio a Ligabue d’altissimo livello sia musicale sia d’immagine, ponendosi sicuramente ai vertici delle tribute band professioniste in Italia. In uno degli ultimi live alcuni fan li hanno descritti come “Quelli veri”…e viste le tante tribute band a Luciano che ultimamente sbocciano, anche loro si definiscono così.

BANDAGIULIANO (tribute NEGRAMARO)

La Bandagiuliano è da moltissimi anni nel panorama musicale italiano, ma è solo con questa formazione che ha raggiunto un nuovo e altissimo livello artistico, tecnico e scenografico.

I musicisti vantano svariate collaborazioni con famosi gruppi italiani e sono: Agostino Donadio “Agos” (voce/chitarra elettrica, acustica/piano), Antonello “Anton” Saviozzi (chitarra elettrica solista e acustica), Alessandro Beghi (batteria/programmazione/produzione esecutiva) – guida della formazione – Rachele Rebuscini (basso) – motore della band – Donato Casiello (piano/tastiere) – diplomato presso il Conservatorio di Matera. Negli anni la formazione ha preso parte a moltissimi progetti musicali, sviluppando nuove tecniche e competenze.

NERI PER CASO

Chi non conosce i Neri Per Caso!? Scoperti da Claudio Mattone nel 1994, il repertorio, prevalentemente a cappella, si ispira al Doo-Woop che prese piede, soprattutto in America, nel corso degli anni ‘50. Esordiscono nel ‘95 a Sanremo, dove vincono nelle “Nuove Proposte” con “Le ragazze”. Il disco contiene cover italiane, reinterpretate a cappella. Nel ’96 tornano al Festival con “Mai più sola”, che lancia l’album: “Strumenti”. Interpretano una delle canzoni del film animato “Il gobbo di Notre Dame”, della Walt Disney. Segue un mini-album intitolato “Neri Per Caso…and so this is Christmas”, composto prevalentemente da canzoni natalizie; nel 1997 incidono un album che ha per titolo il loro nome. Nel 2000 esce l’album “Angelo Blu, mentre nel 2002, festeggiano i 10 anni di attività con “La raccolta”dei maggiori successi. A distanza di cinque anni, tornarono in studio per lavorare al progetto discografico: “Angoli Diversi”, che vede la partecipazione di big della musica italiana, tra cui Carboni, i Pooh, Dalla, Bersani. Il singolo è “What a fool believes” cantato con Mario Biondi. Segue, nel 2010, “Donne”: con brani eseguiti a cappella in cui duettanno con sole artiste donne. Nel 2016 pubblicano “Neri Per Caso 2.0”, dopo l’uscita dal gruppo di Diego Caravano, sostituito da Daniele Blaquier. Tra concerti ed apparizioni televisive, oggi sono impegnati nella realizzazione di un album che sancisce i 20 anni di carriera.