GROSSETO – Tutto è pronto per l’inaugurazione della biblioteca Chelliana nella sede storica di palazzo Mensini, in via Mazzini.

La cerimonia è in programma giovedì 27 giugno e prenderà il via alle 18 con l’esibizione della Filarmonica Città di Grosseto per le vie del centro storico, mentre alle 19 è previsto il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e delle autorità civili, militari e religiose cittadine.

L’apertura ufficiale della nuova Chelliana sarà accompagnata da un reading del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio dal titolo “150.000 Libri, Infiniti Universi di Emozioni” con Giacomo Moscato. L’inaugurazione sarà animata per tutto il resto della serata da una serie di letture e intrattenimento musicale nei diversi nuovi spazi della biblioteca comunale.

Questo il dettaglio del programma:

19 – ingresso principale

Inferno di Dante Alighieri

19.30 – nel cortile interno

Odissea (L’accecamento di Polifemo) di Omero

Cyrano De Bergerac (Monologo del ‘No, grazie’) di Edmond Rostand

L’Infinito di Giacomo Leopardi

20.45 – nel cortile interno

Le metamorfosi (La morte di Achille) di Ovidio

As you like it (Monologo del malinconico Jacques) di William Shakespeare

Novecento (L’epilogo) di Alessandro Baricco

Storia di un Burattino, lettura illustrata con tableaux di Mussino de La Filastrocca di Gianni Rodari, Compagnia Arts & Crafts, con Irene Paoletti e Valeria Petri.

dalle 19 alle 23 – Sala lettura Bambini e Ragazzi

Verba Volant…Canta la Luna, reading del Teatro Studio, letture sceniche interattive di Italo Calvino, con Enrica Pistolesi, Luca Pierini e Daniela Marretti

dalle 19 alle 23 – Sala delle Colonne

– La molle luna (da Ti con zero)

– La distanza dalla luna (da Le Cosmicomiche)

– Luna di pomeriggio (da Palomar)

Leggere Piano. Alla Scoperta del Libro, reading dell’Associazione Culturale Polis 2001 di Francesco Tarsi

dalle 19 alle 23 – Sala Internet Point e Multimedia

– Il libro è un fiore: prima fase. Attraverso l’utilizzo del rotulus le letture in prosa e poesia di antichi testi greci e romani

– Il libro è una farfalla: seconda fase. Come l’apertura di un volume possa interessare i sensi del gusto, del tatto, dell’olfatto e dell’udito

– Leggere a luce spenta: terza fase. La lettura viene affidata in gran parte ad un’attrice non vedente

20 – 20.40 e 22 -22.40 – nel cortile interno

Concerto del duo Leonardo Marcucci (chitarra) e Jole Canelli (voce), con la partecipazione del sassofonista Luca Ravagni.

Nei locali della biblioteca esposizione delle sculture di Alessandro Maffei, scultore grossetano e studente all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Durante la serata verrà offerto un aperitivo per festeggiare il ritorno della Chelliana nella sua sede storica.

Da lunedì 24 giugno verrà chiuso definitivamente il punto biblioteca all’Ufficio Relazioni con il Pubblico in corso Carducci, ma rimarranno

aperte le sedi distaccate al Maremà e all’ospedale della Misericordia.

Questi gli orari di apertura:

Punto biblioteca nello Spazio Soci Coop al Centro commerciale Maremà

lunedì 10-13

venerdì 16-19

DoctorLibro all’ospedale della Misericordia

da mercoledì a venerdì 10-13.