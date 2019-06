Danni da maltempo: sino a 20mila per azienda. Ecco come fare domanda

MASSA MARITTIMA – E’ ancora possibile richiedere il contributo di primo sostegno da parte delle imprese danneggiate dall’evento calamitoso del 28-29-30 ottobre 2018. Lo fa sapere il Comune di Massa Marittima.

Il contributo è finalizzato al recupero dell’immediata ripresa delle attività economiche e produttive colpite dall’ondata di maltempo dell’ottobre scorso. Possono beneficiare del contributo: le imprese e i liberi professionisti; le associazioni, le fondazioni, i comitati e altri enti non societari che esercitano un’attività economica non in forma principale; i titolari di partita IVA ed iscritti al R.E.A.

Questi soggetti, alla data dell’evento del 28, 29 e 30 ottobre 2018, dovevano essere proprietari o titolari di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento rispetto agli immobili per cui sono stati dichiarati i danni. Sono ammesse più domande per una stessa attività economica soltanto se afferenti a diverse unità locali e comunque nel limite massimo complessivo di 20.000 euro.

Ecco i link: ORDINANZA – COME FARE DOMANDA

Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi agli Uffici del Comune di Massa Marittima