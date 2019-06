Cus Albinia ai campionati nazionali Uisp: ecco i risultati

ORBETELLO – Si chiude il primo weekend dei campionati nazionali Uisp di pattinaggio per il Cus Albinia.

Giorgia Fiori negli obbligatori Allievi Giovani nonostante qualche errore conquista un buon 15° posto tra le migliori atlete d’Italia, Chiara Totino per le allieve Uisp obbligatori si piazza 13° dopo due esercizi di alto livello tecnico.

Nella stessa categoria Ludovica Loffredo gareggia per il libero, in una gara di livello la fa da padrone un po’ di emozione che non permette all’atleta di esprimere al meglio le sue capacità: 10° posto. Continuano gli allenamenti per i prossimi appuntamenti che vedranno impegnate nelle gare di massimo livello ancora 15 atlete oltre alla preparazione dello storico gran galà di pattinaggio che sarà il 3 agosto.